Kan bli fireårige bachelorgrader på humanistisk fakultet

RELEVANT? Det vil Kunnskapsdepartementet belyse i den kommende stortingsmeldingen. ARKIVFOTO: NOPRADOL PAO

Fireårige bachelorgrader i de mest avanserte fremmedspråkene er blant forslagene for hvordan humaniora kan se ut i framtiden.

Dette vil meldingen ta opp Er kvaliteten i humanistisk forskning god nok i form av originalitet og internasjonalt gjennomslag?

god nok i form av originalitet og internasjonalt gjennomslag? Er dagens humaniora tilstrekkelig samfunnsrelevant ?

? Hvordan kan humanistisk utdanning få økt kvalitet og økt relevans for arbeidslivet ?

? Er humanioras bidrag til norsk skole godt nok satt i system i dag? Kilde: regjeringen.no

På fredag vil Kunnskapsdepartementet (KD) legge frem en ny stortingsmelding om humanioras (HF) rolle i norsk utdanning. KD har uttalt at meldingen blant annet vil handle om HF-fagenes relevans for samfunnet og arbeidslivet

I dag var kunnskapsminister, Torbjørn Røe Isaksen, på Universitetet i Oslo for å gi frampek på hva man kan forvente av meldingen.

– Meldingens perspektiv er at humanistiske fag skal gi dannelse og nytte, sa Røe Isaksen om hvilken rolle han mener HF bør ha.

Han understreket samtidig at blant mange tiltak som bør gjøres, er det største tiltaket å få humaniora klarere inn i regjeringens satsinger.

Fireårig bachelor i språk

Kunnskapsministeren ga blant annet uttrykk for å være positiv til å utrede muligheten for 4-årige bachelorgrader i språkfag, som for eksempel japansk.

Dette stiller dekan ved Det humanistiske fakultet ved UiB, Margareth Hagen, seg positiv til.

– Det loves jo ingenting, men det er gledelig og spennende at det åpnes for en lengre bachelorgrad i de avanserte språkfagene.

Ellers mener Hagen at de ble sagt mye positivt.

– Kunnskapsministeren viste at regjeringen ser hvor sentralt HF står i å løse samfunnsutfordringene vi står overfor, og hvor sentrale våre fag er som innholdsleverandører for skolen.

Studvest vil følge opp stortingsmeldingen på fredag.