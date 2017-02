Kan snart sette egne opptakskrav

Regjeringen vil gi universiteter og høyskoler muligheten til å ta i bruk alternative opptaksmetoder, som motivasjonsbrev og intervjuer.

Det normale kravet for å komme inn på studier i dag, er at man har generell studiekompetanse. Hvis det er flere søkere som oppfyller kravet enn det er antall studieplasser, er det karakterene som avgjør.

Riktig nok finnes det unntak. For eksempel er det egne karakterkrav for faget norsk hvis man vil komme inn på lærerutdanningen. Nå vil regjeringen gjøre det enklere for hver enkelt skole å innføre egne krav for å ta opp studenter til studier. Krav til fordypning i bestemte programfag eller alternative opptakskrav som intervju og opptaksprøver, nevnes som eksempler.

Fra før av må universiteter og høyskoler søke til Kunnskapsdepartementet hvis de vil innføre spesielle opptakskrav. Dersom Stortinget går med på Regjeringens ønske, kan skolene innføre kravene på egenhånd.

– Karakterer bør kombineres med andre krav

At det trengs alternative opptakskrav er noe medisinstudentene Petter Schjoldager, Snorre B. Sæveraas og Thomas De Brito Jonassen er enige om. Til tross for at karakterer er det enkleste og mest objektive målet av studenter, mener de det bør kombineres med andre opptakskrav.

– Karakterer er et godt mål på hvor flink du er til å tilegne deg kunnskap. Men for eksempel motivasjonsbrev er bra for å se om studenten er motivert nok til å bli en god lege, sier De Brito Jonassen.

– Man kan også se på andre ting, som erfaring. Har man jobbet på et sykehjem viser det at man er interessert i faget, sier Sæveraas.

UiO diskuterer alternativer

Viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal, forteller at å innføre motivasjonsbrev har blitt diskutert, men lagt på is fordi det er vanskelig å håndtere praktisk.

– Også intervjuer er diskutert på profesjonsstudiene psykologi og medisin, men fagområdene har ikke kommet med noen konkrete initiativ, sier Samdal.

Studvest har tidligere skrevet om Universitetet i Oslo (UiO), som har satt sammen en arbeidsgruppe for å se på alternative opptakskriterier til medisinstudiet.

Dekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultetet på UiB, Nina Langeland, forteller at det kan bli aktuelt med en forsøksordning med andre opptakskrav på et medisinstudium, for eksempel i Oslo, før det innføres andre steder.

– Vi har ikke god nok dokumentasjon på at vi får flinkere helsepersonell dersom man endrer opptakskravene. Derfor har fagmiljøet diskutert å teste det ut et sted først.

Forening vil ha utredning

En nøye uttesting av opptakskrav mener Eivind Valestrand er veien å gå. Han er leder av Norsk medisinstudentforening (Nmf), og mener en gode lege forutsetter flere egenskaper enn kun et høyt snitt fra videregående skole.

– Nmf er positive til utredning av ulike opptaksordninger. Hvis kravene skal endres, må det være et tydelig mål med endringen. Opptaksordningen må fortsette å være forutsigbar, og må ikke bidra til økte sosiale forskjeller, slik noen frykter ved intervjuer og motivasjonsbrev, sier Valestrand.

Vil styrke utdanningen

Forslaget om å la skolene selv bestemme opptakskrav, følger med en større plan fra Regjeringen om hvordan kvaliteten i høyere utdanning kan forbedres. I planen legger Regjeringen vekt på at de ønsker et sterkere samspill mellom forskning og utdanning.

I tillegg vil Regjeringen at flere studenter skal dra på utveksling. I planen har de en målsetning om at 20 prosent av alle norske studenter skal reise på utveksling innen 2020.