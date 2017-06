Kåret de fem beste underviserne på Matnat

MATNAT FØRST UT. Meritteringsordningen ble først testet ut på ett fakultet, men vil utvides til hele UiB. ARKIVFOTO: NORPADOL PAO

Fem undervisere ved UiB får tittelen «fremragende underviser». Med den følger en solid lønnsøkning.

Disse blir fremragende undervisere: Øyvind Fiksen , professor ved Institutt for biologi.

Henriette Linge , førsteamanuensis ved Institutt for geovitenskap.

Fredrik Manne , professor ved Institutt for informatikk.

Bjørn Tore Hjertaker , professor ved Institutt for fysikk og teknologi.

Stein Dankert Kolstø, professor ved Institutt for fysikk og teknologi.

I dag ble det klart at fem undervisere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MatNat) får tittelen «fremragende underviser» (se faktaboks). Disse får i tillegg til 50 000 kroner i lønnsøkning smykke seg med medlemskap i MatNats «pedagogiske akademi».

– Ordningen er et viktig initiativ for å synliggjøre fokuset på likestilling mellom forskning og undervisning, har Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen, tidligere sagt til Studvest.

I framtiden skal ikke dette bare gjelde MatNat – regjeringen har ytret et ønske om at alle universiteter og høyskoler skal innføre meritteringsordninger i løpet av to år.

Flere skeptiske

Flere har tidligere vært skeptiske til ordningen. Blant dem er professor ved Institutt for sammenliknende politikk Kristin Strømsnes, som sa til Studvest i mars at hun frykter sirkushesten vil bli verdsatt mer enn arbeidshesten.

– Solid og systematisk fagformidling vil kanskje ha en tendens til å bli oversett til fordel for forelesere som har en større underholdningsverdi der og da, sa hun den gang.

Også student og BT-kommentator Mathias Fischer var skeptisk.

– Å belønne de beste foreleserne vil ikke gjøre noe med de dårligste, og det er de dårligste som er problemet, uttalte han i slutten av mars.

Viserektor Samdal understreket i forbindelse med dette at ordningen bare er ett av mange tiltak som skal innføres for å heve nivået på undervisning.

Statusen blir tildelt de fem underviserne under en seremoni i Universitetsaulaen på torsdag.