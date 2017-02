Kastet manus på teaterbattle

INGEN GRENSER. Det var ingen utfordring som stoppet de kreative sjelene som deltok på Immaturus sin Impro-battle. Foto: JACOB KNAGENHJELM.

Det ble latter og god stemning da studentteateret Immaturus inviterte til improvisasjonsteater.

Det var ikke noe å si på oppmøtet utenfor storelogen på Det Akademiske Kvarter torsdag kveld, da studentteateret Immaturus arrangerte improbattle. Det klimpret fra pianoet idet publikum fant veien til de mange oppsatte stolene. I to av disse stolene satt farmasistudentene Rebeca Tellefsen og Marlen Stalheim, som hadde store forventninger til kvelden.

– Sist gang vi var her var det så bra, så vi måtte nesten ta turen igjen, sier Tellefsen.

Kreative sjeler

Konseptet «impro-battle» går rett og slett ut på at skuespillerne improviserer scenene som spilles på scenen, altså at det ikke eksisterer noe manus. Deltakerne blir delt inn i to lag, der hvert lag har en lagleder. Annenhver gang får laglederne komme med utfordringer til elementer som må være en del av scenen, og videre improviseres det. Publikum bestemmer hvem som er vinneren ved å klappe høyest og lengst for det foretrukne laget. Det ble både klapping og latter for de mange som fikk prøve seg på scenen.

Immaturus-medlem Håvard Nyhagen Henriksen er en av dem som var i ilden torsdag kveld.

– Vi arrangerer i hovedsak impro fordi det er gøy for oss, og tilfeldigvis er det underholdende for andre å se på. Vi får også mer ut av det med tanke på at det hjelper på å forbedre skuespillertalentet, sier Nyhagen Henriksen.

– Hvordan hjelper det på skuespillerferdighetene?

– Mange mener at impro gjør en til en bedre skuespiller, for man lærer seg å være mer i øyeblikket, man lærer seg å observere mer det som er rundt en, hva publikum føler på og hvordan vi som skuespillere reagerer i forhold til det, sier Nyhagen Henriksen.

Åpent for alle

Du trenger ikke være en skuespillerspire og drømme om Hollywood for å stille på Improbattle, scenen er åpen for alle, kan Nyhagen Henriksen fortelle.

– Vi åpner opp for alle som ønsker. Vi holder en impro-workshop fra klokken seks til syv, også er det opp til hver enkelt om man vil stille på scenen under showstart som er klokken åtte. Er det mange som stiller på workshopen som vil delta, må vi dessverre plukke ut noen, men som regel pleier det å gå veldig fint, sier Nyhagen Henriksen.