Dei sju kinovettreglane

On that note (for å seie det på godt norsk), treng du heller ikkje sparke i seteryggen til dei framfor deg. Du er ikkje ein femåring på eit fly, og burde ikkje halde på slik.

Det er mogleg eg byrjar å dra på åra no, men kva er greia med dagens unge og mobiltelefonar på kino? Legg den vekk. Du treng verken Messenger, Candy Crush eller Snapchat medan du er på kino. Ikkje minst er dette til ekstremt stor plage for dine nabomenn og – kvinner i desse timane.

Denne gjeld nok dei færraste der ute, men ein tidlegare klassekamerat tok ein gong med seg avis på kino. Det går ikkje an å bla stille i VG. Det går berre ikkje an.

Det er aldri for seint å snu, blir det sagt. Så om du er sein, må du gjerne snu for min del. Folk som kjem inn i salen etter at filmen har begynt, og så skal jobbe seg gjennom rekkene for å finne plassane sine er ikkje velkomne hos meg.