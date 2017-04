Kjære HSU, studentene er ikke dumme

ARKIVFOTO: NOPARDOL PAO

MENING: Humanistisk studentutvalg treffer med deler av kritikken, men bommer på fire punkter.

Dette er et svar til leserinnlegget «Fordummende debatt om «enkle» emner».

Den 2. april kritiserer de tre tillitsvalgte studentene Fredrik Rognved, Vebjørn Kjersheim og Mikkel Paulsen ved Det humanistiske fakultet (HF) oss i Studvest for oppslagssaken vår om billige studiepoeng i forrige papirutgave. En del av kritikken er berettiget, og den tar vi til oss. Rognved, Kjersheim og Paulsen har selvsagt helt rett i at det ikke er noe likhetstegn mellom at et emne ikke har obligatoriske arbeidskrav og at det er et enkelt fag. At dette likhetstegnet ikke eksisterer, blir belyst av både prodekan Claus Huitfeldt og student Martin Frøyland i saken, men jeg er enig i at ingressen i artikkelen ikke får det fram. Der må vi ta selvkritikk.

Men kritikerne bommer også på en del punkter. For det første er forsidetittelen «Dette er emnene som krever minst av deg» ikke en påstand om at disse emnene er enkle, slik Rognved, Kjersheim og Paulsen hevder – det er en konstatering av at et fag uten arbeidskrav naturlig nok krever mindre av deg enn et fag med obligatorisk aktivitet. Ikke i form av arbeidsinnsatsen som må til for å fullføre faget, men i form av faktiske krav til oppmøte og innlevering av oppgaver.

Riktignok ser jeg at forsidetittelen kan gi et annet inntrykk enn det selve artikkelen gjør. Derfor er det bra at det over emnekodene som listes opp helt tydelig står «Disse emnene er åpne for alle studenter ved UiB og har ingen obligatoriske arbeidskrav». Det er et faktum, ikke en påstand om at disse er enklere enn andre fag.

For det andre har Rognved, Kjersheim og Paulsen dratt de potensielle konsekvensene av det de kaller «en fordummende og villedende framstilling» vel langt. De skriver at artikkelen kan føre til at studenter tar fag ved HF som de ender opp med å stryke i, fordi Studvest har framstilt dem som enkle. Dette gjør de etter først å ha skrevet at du ikke kan cruise gjennom et språkfag som du ikke behersker selv om de ikke har obligatoriske arbeidskrav.

Her undervuderer Rognved, Kjersheim og Paulsen studentenes intelligens kraftig, i tillegg til at de overvurderer Studvests innflytelseskraft på dem tilsvarende mye. Det er neppe slik at noen av leserne våre tror at de kan leke seg gjennom et kinesiskemne uten å kunne noe kinesisk fra før, bare fordi de leser i denne artikkelen at emnet ikke har obligatoriske arbeidskrav. Leserne våre er smartere enn som så, og takk og pris for det.

For det tredje anklager Rognved, Kjersheim og Paulsen Studvest for å vinkle intervjuobjektet Martin Frøylands utsagn feil. Det kan kategorisk avkreftes. Frøyland fikk lese gjennom alle deler av artiklene han var involvert i (sitater inkludert konteksten de framsto i) før vi gikk i trykken, og han har også i etterkant bekreftet at han synes artikkelen ga en korrekt framstilling.

For det fjerde skriver kritikerne «Til tross for at Frøyland føler seg bedre rustet til å stå i emner med minimal innsats etter å ha avlagt bachelor, forblir dette en svært subjektiv påstand». Det har de selvsagt helt rett i, men det er jo også hele poenget med å intervjue noen: At en person får slippe til med sine subjektive påstander, og at deres personlige meninger blir hørt.

Til slutt er det verdt å nevne at Rognved, Kjersheim og Paulsen har rett i at «billige» studiepoeng, obligatoriske arbeidskravs effekt på emner og om hjemmeeksamen krever lite forarbeid alle er interessante ting å diskutere. Men jeg er bare til dels enig med premisset deres om at det er tre ulike debatter. Billige studiepoeng generelt er den viktigste debatten, men jeg tror ikke du kommer unna de to andre når du skal diskutere det, siden det har noe å si for hvordan hele emnet er utformet.

Altså er jeg ikke enig i at det er et problem at disse debattene blandes i artikkelen. Det jeg derimot er enig i, er at vi i deler av artikkelen (særlig i ingressen og første avsnitt) la større vekt på punktet om obligatoriske arbeidskrav enn på punktet om billige studiepoeng som helhet, og at det var uheldig. Da er det bra at vi har årvåkne lesere som arresterer oss på det.