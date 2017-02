Kjære SAIH – hvem er dere?

ILLUSTRASJON: TRINE HELEN SEJRUP

KOMMENTAR: Du vet de 30 kronene ekstra du gir hver gang du betaler semesteravgift? Vet du hva de går til, egentlig?

Jeg er ikke typen til å være gnien, men da jeg i begynnelsen av januar skulle betale semesteravgiften min, trakk jeg fra de 30 kronene som man kan gi i frivillig gave til SAIH.

I mine fem år som student har jeg aldri skjønt hva SAIH er for noe, men jeg betalte det og tenkte at det sikkert var som Kopinor-avgiften, et eller annet positivt.

Som Sogn-student har semesteravgiften min økt med hundre kroner og i irritasjonens hete bestemte jeg meg for i hvert fall ikke å betale 30 kroner til noe jeg ikke ante hva var før jeg hadde satt meg inn i det.

Jeg har siden det aktivt oppsøkt SAIH for å finne ut hva de driver med, og når jeg til høsten skal betale neste semesteravgift kan jeg betale, i visshet om at jeg faktisk gir til en god organisasjon. Jeg kunne gjerne også ha betalt mer enn 30 kroner.

Jeg burde ikke ha trengt å oppsøke dem, jeg burde ha sett dem.

Men, når man er så priviligert at man får muligheten til å samle sammen kronasjer fra studenter over det ganske land via semesteravgiften, burde SAIH vært enda synligere. Jeg burde ikke ha trengt å oppsøke dem, jeg burde ha sett dem.

I mine fem år som Sogn-student har jeg aldri hørt hva de driver med, aldri sett dem på stand, heller aldri fått så mye som en flyer. Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond bør klare å informere studentene om hva de gjør.

SAIH sier på sine egne nettsider at de bruker 0,30% av midlene sine på profilering, men profilering trenger heller ikke koste så innmari mye. Det finnes flust av studenter som gjerne står på stand for en god sak. Og litt mer innsats på profilering kan plutselig også føre til at enda flere betaler den frivillige gaven og kanskje mer enn det.