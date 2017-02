Kjære sampol-professorer!

TEKST AV: Linnea Skare. FOTO: LENE RISHOLT THORBJØRNSEN

Oppfordre studenter til å melde seg inn i debatten om nyhetsbildet, ikke ut.

Som sammenliknende politikk-student, har jeg blitt stadig mer var på en lei tendens som går igjen blant fagets forelesere. Det handler om hvordan media blir fremstilt for studentene.

Sett i sammenheng med å forstå litt mer av verden, er det naturlig og utelukkende godt å bruke akademia som arena til diskusjon rundt hvordan hendelser presenteres i nyhetsbildet. Men, i løpet av mitt bachelorløp har en fruktbar diskusjon sjeldent vært tilfelle. I stedet blir media ofte ensidig negativt fremstilt – som noe man helst burde sky.

Dette inntrykket toppet seg da en gjesteforeleser i faget fortalte at i møte med forskere, forsøker journalister å overbevise om at de har rett og dermed eksplisitt bestride foreliggende forsking. Det kom også frem at journalister blir fornærmet dersom forskere korrigerer dem. Dette er selvsagt svært uheldig, men at det skal være systematisk har jeg vanskelig med å tro er holdbart.

Det er en kjensgjerning at media ofte blir kritisert for å være sensasjons-styrt, altså mer opptatt av å selge opplag enn å være sannhetssøkende. Men, hører kun denne éne fremstillingen hjemme i akademia? Det er utvilsomt bra å understreke at man skal inneha en sunn skepsis til nyhetsbildet og det man leser generelt. Det som ikke er bra, er å fremme et fiendtlig forhold til den fjerde statsmakt. Unntak finnes, men det er sistnevnte jeg opplever ofte gjennomsyrer forelesninger.

For å liste opp noen selvfølgeligheter: En fri og uavhengig presse er en av demokratiets viktigste bærebjelker. Og få andre land kan smykke seg med høyere grad av demokrati enn Norge. Derfor blir det for meg paradoksalt at professorer i et fag som sammenliknende politikk ikke oppfordrer studentene mer til å bruke et av de fremste demokratiske verktøyene vi har: pressen.

Som ung journalist oppfatter jeg muligens dette som mer alvorlig enn andre. Men, jeg får likevel en stadig mer uggen følelse av at sampol-studenter indoktrineres til å ha et negativt forhold til pressen. Spørsmålet jeg sitter igjen med er; hva godt kan det føre med seg?

Så kjære professorer, jeg vil gjerne legge frem et alternativ. Oppfordre studentene i stedet til å følge mediabildet og bruke pressen i møte med sensasjonalisme eller uetisk bruk av forskningsresultater. Ingen tjener på at sampol-studenter melder seg ut av debatten.