Kjære student: takk for at du tar kontakt!

ARKIVFOTO: LENE RISHOLT THORBJØRNSEN

SAIH-lederen forteller både hva de ekstra 30 kronene i semesteravgiften din går til og hvorfor vår journalist slet med å finne ut hvem de er.

Dette leserbrevet er et svar på en kommentaren «Kjære SAIH – hvem er dere?»

Kjære student,

Først vil jeg takke deg for alle tierne du har gitt til SAIH, og for at du har lyst å gi til oss i fremtiden. Bidragene fra norske studenter gjennom SAIH-tierne er en av våre viktigste inntektskilder, og har stor betydning for arbeidet vi gjør for studenter og akademikeres rett til høyere utdanning og akademisk frihet globalt.

Derfor jobber vi kontinuerlig med å gi ut informasjon til norske studentene om hva SAIH er og hva deres støtte har bidratt til. Dette gjør vi blant annet gjennom våre elleve lokallag rundt om i landet som deler informasjon på sosiale medier og på stand, henger opp plakater og arrangerer debatter og seminarer. På Vestlandet har vi aktive lokallag både i Stavanger og i Bergen. De har opptil flere ganger det siste året vært i Studvest med kronikker og intervjuer – blant annet om hva SAIH-tierne går til. I flere år hadde vi også et lokallag i Sogndal – faktisk var Sogndal et av de første SAIH-lokallagene i historien. Dessverre ble det lagt ned i 2013. Det er med SAIHs lokallag slik det er med mye annet frivillig studentengasjement – det går opp og ned.

I tillegg til lokallagene våre, er det slik at flere studentdemokratier er medlemmer hos oss. Det er de som bestemmer både om deres institusjon skal ha en ordning som gjør det mulig for studentene å gi SAIH-tiere og hvor mye det skal være mulig å gi. Der vi ikke har lokallag prøver vi så godt vi kan å ha god dialog med studentdemokratiet, og senest i desember deltok jeg via Skype på et møte i Studentparlamentet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Vi jobber også for at det skal være god informasjon om SAIH-tierne på nettsidene til hvert lærested og link til SAIHs nettsider inne på betalingssiden for semesteravgiften.

Vi har dessverre verken nok tid eller ressurser til å reise rundt til de over 50 campusene rundt om i Norge hvor det finnes studenter som støtter SAIH, nettopp fordi vi ønsker å legge ned mest mulig av vår innsats i arbeid for studenters og akademikeres rettigheter i andre land. Det er jo tross alt dette SAIH-tierne går til. Men heldigvis er det slik du skriver i ditt innlegg: at det finnes flust av studenter som står på stand for en god sak. Så jeg sender ut en åpen invitasjon til alle studenter i Sogndal: Dersom dere har lyst å videreføre arven fra hundrevis av studenter før dere ved å gjenopplive SAIHs lokallag i Sogndal, står vi parat til å hjelpe dere!