Klaustrofobisk helvete på sitt beste

FOTO: CLASH.

Hva skjer når man låser Egypts splittede samfunn i en liten celle? Mohamed Diabs film illustrerer problemstillingen glimrende i «Clash».

FILM «Clash» Regissør: Mohamed Diab Sjanger: Drama, thriller

I filmen «Clash» møter vi et egyptisk samfunn i limbo, preget av vold. Året er 2013, og president Mohamed Morsi har blitt avsatt etter mange demonstrasjoner og et militærkupp. Folkevalgte Morsi representerte organisasjonen Det Muslimske Brorskapet, som demonstrerte heftig i dagene etter militærkuppet.

Filmen introduserer oss til fengselscellen i en bil for fangetransport. Første scene viser solen som steker på blikkskur og dets lukkede vinduer. Dette klaustrofobiske rommet er bakteppet for hele resten av filmen, hvor bitre blodfiender i det politiske Egypt må holde sammen i et usannsynlig fellesskap.

Politiet kaster to Associated Press-journalist inn i cellen. Etterhvert som historien bretter seg ut, får de fort besøk fra Egypts delte offentlighet. Det blir mye knuffing og skriking. Men etter at en sint politimann truer med å skyte hele gjengen om de ikke holder kjeft, går det opp for de arresterte at de må klare å komme overens mens de er i fangenskap sammen.

I stridens vakuum, der fiender må tåle hverandre, får de kontakt med hverandre. Fattige, rike, journalister og aktivister. Mye av egyptisk moderne litteratur fra de siste årene tar nettopp opp det konfliktfylte følelseslivet til egypterne. Karakterene i filmen glimter vekselvis til med smidig humor, sterke følelser og selvsentrert kynisme. Denne fremstillingen vil jeg karakterisere som noe av det beste jeg har sett om «den moderne egypter».

Filmen kan sies å være et såkalt kammerdrama. Kameraet åler seg rundt i den lille cellen, og tråkker aldri utenfor. Regissør Diab har benyttet seg av lite musikk, men bruker fantastiske lydeffekter fra metallet som knitrer i solen idet det utvider seg, stein som regner, batonger som slår og gevær som dreper. Kulissene er også fantastiske med politi, våpen, politibiler som settes i brann, massive demonstrasjoner, smågater og vannkanoner. Man kan kjenne igjen motorveier og gater fra Kairo. I et land hvor en fort kan bli arrestert for å holde et kamera, er det imponerende at de har klart å produsere en så kontroversiell film som dette med autentiske byscener.

Atef Ammar spiller politioffiserer med vanskelige valg, og den egyptiske skuespilleren Nellly Karim glimter til i nok en film som en sterk egyptisk kvinneskikkelse, denne gangen som karakteren Nagwa. Manuset er godt, og tar oss inn og ut av tilfredstillende møter mellom mennesker. Møter som skaper empati, men som ikke løser de uoverkommelige problemene menneskene og Egypt har, splittet som de er av politikk, makt og religion. Alt sammen skaper en høyst overbevisende film som anbefales.

Den franske filosofen Jan Paul Sartre skrev en gang at «helvete er de andre». Det har sjeldent vært bedre illustrert enn i Mohamed Diabs film «Clash».