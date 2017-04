Kom universitet i forkjøpet med app

TIDKREVENDE. André Mossige og Øystein Follo er begge heltidstudenter og jobber med å lage app samtidig. – Vi jobber mye i ferier, sier Mossige. FOTO: Adrian Grindbakken

Da UiB brukte for lang tid på å lansere en brukervennlig Mitt UiB-app, tok André og Øystein saken i egne hender.

Studentappens funksjoner Kalender

Kunngjøringer

Meldinger

Filnedlastning Det jobbes med å innlemme flere funksjoner.

Ideen kom da André Mossige og Øystein Follo, som studerer programutvikling og datateknologi, hadde et felles prosjektfag våren 2016, på Universitetet i Bergen (UiB).

På den tiden var studentenes læringsplattform, Mitt UiB, i oppstartsfasen, og begge synes det var vanskelig å ta plattformen i bruk på mobilen. Sammen med kompis Patrick Halmøy Finseth, som studerer kunstig intelligens på NTNU, bestemte de seg for å lage sin egen app til Mitt UiB. Denne har de kalt Imber og er nå tilgjengelig for Android-telefoner.

Kostet en halv million, de gjorde det gratis

– Vi er tre personer som driver med dette på fritiden, og vi klarte å få ut en app før UiB. Det synes vi er litt rart, sier Mossige.

Follo legger til at det setter ting i perspektiv når UiB bruker mye penger (500 000 kroner) og ressurser på å lage en app, mens studenter klarte det uten å bruke penger, og bare er tre personer.

Studentene har likevel forståelse for at universitetet må bruke mer penger enn dem.

– Når man begynner å tenke på hele prosessen med tid, lønn og alt som følger med, er nok ikke 500 000 kroner en veldig stor sum, påpeker Mossige.

Få funksjoner

Studentene forteller at de har som mål at appen skal være enkel å bruke. Målet har vært å gjøre det mulig at funksjoner man måtte brukt 4-5 klikk på i en nettleser bare tar 1-2 klikk i appen. De har også gjort det mulig å velge favorittfag og gjort det mulig for brukeren å fjerne fag som oppleves som unødvendig.

– Vi har passet på å ikke legge inn for mange funksjoner. For oss funker dette veldig bra, sier Mossige (se faktaboks).

Han legger til at det likevel ikke trenger å være slik det fungerer best for andre studenter.

Lang prosess

Administrativ leder for DigUiB, Mathilde Holm, innrømmer at universitetets app-prosess har tatt lang tid. Appen har blitt jobbet med helt siden Mitt-UiB ble gjort tilgjengelig for studentene.

–Når man bruker en så stor pengesum på et prosjekt, må det ut på offentlig anbud. I tillegg har det tatt lenger tid å få på plass appen på grunn av ferier og lignende, sier hun.

Holm forteller at den offisielle appen kommer til å ha flere funksjoner og være tilgjengelig for både iOS- og Android-telefoner. Hun synes likevel det er fint at studenter lager egne apper.

– Vi var i kontakt med studentene som ville lage egen app, og ga dem «nøklene» de trenger for å kunne lage den. Vi vurderer også å åpne for å gjøre vår app tilgjengelig som «Open Source», slik at andre studenter også kan gjøre dette.

Vil fortsette som hobby

Mossige og Follo vil på grunn av at appen kanskje blir en «Open Source» ha mulighet til å fortsette å jobbe med sin egen app når UiB lanserer sin. Dette vil begge gjøre som et hobbyprosjekt på fritiden.

– Vi lærer utrolig mye av å gjøre dette, i tillegg blir det jo veldig gøy med litt konkurranse til høsten, sier Follo.

– Hva tror dere gjør deres app bedre enn UiB sin når den kommer?

– For oss er det nok mye lettere å gjøre forandringer i appen etter hva hver enkelt bruker vil ha. Dette vil nok være en mye lenger prosess for UiB, sier Mossige.

Follo forteller også at det har vært bra å være nærme studentene når de har jobbet med appen, fordi de konstant kunne få tilbakemeldinger på hvordan appen fungerer best.

– Den viktigste informasjonen er det studentene vil bruke mest, og derfor det som er viktigst å inkludere i appen.

Appen er til nå kun tilgjengelig på Google Play, under navnet Imber. Mossige og Follo er usikre på om de vil utvide til Apple-brukere med det første da det er en veldig tidkrevende jobb.