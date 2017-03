Komikere i hvite frakker

FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN.

Medisinstudentene imponerer med dans, humor og sang, men kunne kuttet et par sketsjer.

REVY «Medisinerrevyen i Bergen» Hvor: Cornerteateret Når: 1.-4. mars

Medisinerrevyen i Bergen pangstarter med en sang som ønsker velkommen. Koreografi er ikke noe jeg kan mye om, ei heller orkestermusikk, men de første minuttene av showet var det etter min mening ikke noe å si på. Lista var lagt, og det høyt.

Revyen er satt sammen av tidligere sketsjer og noen nye. Det skal altså være det beste av det beste denne gangen, og det er mye å la seg begeistre over. Helt fra begynnelsen beviser studentene som en dag i fremtiden skal helbrede oss andre dødelige, at de kan være både selvironiske og smarte i humoren sin. Eirin Storesundt kler rollen som alkoholiker på jobb veldig godt, og kanskje enda morsommere er sketsjen om Therese Johaugs leppesalve, hvor Kristian Blystad Houge høster mye fortjent latter.

Det er derimot noen av sketsjene som ikke lever helt opp til potensialet sitt. Vitsing om Donald Trump og one night stands har mye sprengkraft dersom det gjøres riktig, men her får jeg på følelsen av at man har hentet litt for mye inspirasjon fra Saturday Night Live. Gjennomføringen virket også litt halvhjertet, særlig fordi skuespillerne i disse sketsjene er veldig gode ellers.

Parodiene på de ulike fakultetene som står i kø utenfor av Bergens utesteder en sen kveld, er noe av det morsomste hele forestillingen har å by på. Sang, dans og latterliggjøring går perfekt i lag i denne sketsjen, og spesielt jussen og det psykologiske fakultet får gjennomgå. Jeg er derimot litt snurt over at mitt eget humaniora ikke ble representert.

Mye av det som følger etter er vel så bra, og revyen blir også bedre på å bruke bandet mer aktivt i sketsjene. Det blir blant annet gjort narr av Gud, noe som mange har gjort før uendelig mange ganger. Da handler det om å være original, noe de er så til de grader. Perlesnora av morsomheter topper seg derimot ikke med Vår Herre, men med medisinstudenten som lever opp til alle forventninger. Han har bare et problem: ingen vil ligge med ham. Slikt blir det god humor ut av, i hvert fall når Henrik Flinstad spiller rollen.

Medisinstudentene beviser nok en gang at de er flinke til alt, neste gang må de bare begrense seg litt.