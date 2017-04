Kommenterer nytt kunstfakultet gjennom Instagram-satire

IKKE ANTICHRIST. – Dette bildet var det noen som sendte inn, mest sannsynlig som en satirisk kommentar til kaoset rundt sammenslåingen. Men det er også litt sånn kunststudenter gjør. Det betyr jo ikke at de faktisk synes at UiB er Antichrist, sier «Mari». FOTO TORE H. THIESEN

Studenter ved den tidligere Kunst- og designhøgskolen i Bergen vil bevare studentkulturen når de går over til UiB. Det håper de å oppnå gjennom Instagram.

– Vi var lei av å se at KHiBs offisielle Instagram- og Facebook-profil bare viste et polert uttrykk av det nye fakultetet. Vi vil vise hvordan et studentmiljø ser ut innenfra, ikke bare et blankpolert bilde av institusjonen utenfra.

Det sier «Mari» og «Beate», to studenter ved den tidligere Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB), som nå er en del av Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved Universitetet i Bergen (UiB). De står bak Instagram-profilen «khibitreal», som skal fungere som en samlende plattform for studenter ved KHiB. Mye av poenget med siden er at den er anonym, forteller de, og de ønsker derfor å forbli anonyme.

– «Khibitreal» var i utgangspunktet vår idé, men så har det bare ballet på seg. Mange sender inn bilder til oss som vi legger ut. Det er ment som en morsom påminnelse om at byggene vi snart skal flytte ut av har en egenverdi, og at vi må ta vare på studentkulturen her mens vi ennå har den, sier «Mari».

Håper på veggskriblerier i nytt bygg

Kontoen viser bilder fra byggene som er tilknyttet KHiB, som studentene nå skal flytte ut av til fordel for det nye bygget i Møllendalsveien. De fem byggene i Bergen sentrum har stor verdi for studentene, og bærer på mye historie, mener de.

– Vi har planer om å innta det nye bygget på samme måte som det gamle, og bevare den studentkulturen som fantes i de gamle byggene. Litt tegninger på veggene og litt studentpreg må nok til i det nye bygget, sier «Beate», og legger til:

– Nå oppfordrer vi ikke til hærverk, men vi ønsker at studentene skal bruke bygget på samme måte som tidligere.

Bygget insta-studentene holder til i, som ligger nede ved vannet ute på Nordnes, har studentene definitivt satt sitt preg på. De fleste av veggene er dekket av kunst og skriblerier. Christine Hansen, underviser i kunst på KMD, tror mange har et ambivalent forhold til å skulle flytte derfra.

– Det er en veldig spesiell bygning som både studenter og de ansatte er veldig glade i. Det medfører en type sorg å skulle flytte, for vi har jo på en måte grodd litt fast i de gamle byggene, sier hun, og legger til:

– Samtidig gleder vi oss til å flytte inn i det nye bygget. Det har noen helt utrolige rom og verksteder, og det blir fint å få samlet alle på ett sted. Det tror jeg også vil føre mye spennende med seg.

Kari Bjørgo Johnsen, som er fungerende fakultetsdirektør ved KMD, tror studentene vil bli fornøyd når de først flytter inn i det nye bygget i Møllendalsveien.

– Det er laget for å tåle bank, og har nødvendig takhøyde, i fysisk og faglig forstand. Fagfolkene og studentene som flytter inn, kommer til å gjøre bygget til sitt, samtidig som byen og bydelen får et nytt kulturhus.

– Ikke nok informasjon

De to insta-kunstnerne forteller at de opplever at mange av studentene ved tidligere KHiB er usikre på hva som kommer til å skje med studiet framover.

– Det de aller fleste er skeptiske til, er at vi ikke alltid får nok informasjon om hva som skal skje i denne overgangsfasen. Vi mistenker jo at ikke skoleledelsen vet hva som skjer heller. Det er rett og slett litt kaos her, sier «Mari».

– Det er nok mange som føler seg overkjørt. Det skjer en hel haug med ting på en gang, og vi får ikke vite så mye av hva som skjer, legger «Beate» til.

– Vi har full forståelse for at studenter kan oppfatte omstillingen som uoversiktlig. I prosesser som den vi står midt i nå, kan det vanskelig bli nok informasjon og god nok informasjon. Vi gjør så godt vi kan, og erkjenner at det er sikkert er en hel del vi kunne gjort bedre, sier fungerende fakultetsdirektør Johnsen.