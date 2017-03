Kompetanse trumfer kjønnsorganer

Jeg er ikke sikker, men har mine tvil om at noen lar være å gå til sin kunsthistoriker fordi vedkommende er av feil kjønn.

Venstrealliansen (VA) beskyldte onsdag oss i DARA for å ville gjøre alle studentene fornøyde. Vi kan nok ikke gjøre annet enn å si oss skyldige der. Innlegget fra VAs femtekandidat starter dermed treffsikkert nok, men leverer videre noen kanttreffer.

Vi i DARA mener at kjønnsbalanse ikke forsvarer et så grovt inngrep som det å favorisere studenter på bakgrunn av kjønn faktisk er.

Å vurdere kjønnskvotering på psykologi handler ikke om å ville oppnå kjønnsbalanse, men at pasientene faktisk skal få det tilbudet de trenger, og unngå at menn lar være å søke hjelp fordi det ikke er nok mannlige psykologer.

Men for all del. Syns du det studenten har mellom beina bør telle mest – Stem VA!

Man må ikke lete lenge for å finne noen som vil at kjønnskvotering skal benyttes i tilfeller der skjevfordelingen er mindre enn 75-25. Det er bare å se på Studentparlamentets siste resolusjon om temaet.

Den sier at kjønnskvotering SKAL benyttes i tilfeller der det ene kjønnet er representert med mindre enn 40 prosent og andre tiltak ikke har benyttet.

Når lister som Venstrealliansen og Sosialdemokratisk liste sier at kjønnskvotering er noe som gjelder tilfellene der det ene kjønnet representerer under 25 prosent av studentene, så stemmer dette rett og slett ikke overens med hva de går til valg på, eller hva de tidligere har stemt for i parlamentet.

Selv er jeg en kjønnsmessig minoritet i mitt kull og føler verken at det brenner eller at det er noe behov for å kvotere inn flere av mitt kjønn.

Kvotering rammer de av samme kjønn som faktisk er kvalifiserte til å komme inn uten hjelp, og rammer de som blir nektet studieplass fordi de har feil kjønnsorgan. Dette synes VA er greit så lenge alt blir likt.

Syns du derimot det studenten har mellom ørene er viktigst. Stem DARA!