Kritisk til NSOs valgkultur

BLOKKVALG OG HESTEHANDEL. Stian Magelssen er kritisk til valgkulturen i NSO og mener for mye avgjøres på bakrommet. FOTO: ADRIAN BRUDVIK

– Man bytter stemmer seg imellom, sier UiB-delegat etter valget i Norsk Studentorganisasjon.

Etter at Norsk studentorganisasjon (NSO) i helgen valgte ny ledelse, har valgprosessen blitt kritisert fra flere hold, blant annet i Oslos studentavis Universitas.

Blant kritikerne er Stian Magelssen, som representerte studentene ved Universitetet i Bergen (UiB) på møtet. Han mener at valget i stor grad skjer i korridorene.

– Det var mye forhandling mellom delegasjonene fra de ulike universitetene og høyskolene før selve landsmøtet. Det er denne hestehandelen som påvirker hvem som blir valgt.

Magelssen tror at deltakerne på landsmøtet ikke nødvendigvis stemmer på den kandidaten de synes er best, men på den som gir deres egne kandidater en stemme i retur.

– Det er jo rene House of Cards, sier han.

– Uheldig for organisasjonen

Valgordningen er lagt opp slik at man fremfor å stemme på kandidater til forskjellige verv, stemmer på personene man fortetrekker, uavhengig av hvilket valg de stiller til. Det gjør at kandidatene kan ende opp i andre verv enn de stiller til.

– Det er uheldig for organisasjonen når nestlederkandidater blir valgt inn i andre roller fordi folk sikrer dem med hestehandel, fremfor at de som har et brennende engasjement og stiller til spesifikke posisjoner blir valgt.

Magelssen slår fast at det ideelle er å velge til enkeltstillinger, fordi dette gir best kandidat til best posisjon.

Landsmøtet kunne endret, men ville ikke

Før møtet har valgkomiteen i NSO vurdert kandidatenes kompetanse og egnethet, og på bakgrunn av det gitt en anbefaling til organisasjonen.

Leder av valgkomiteen, Synne Grønvold, sier at de vurderte kandidatene i flere posisjoner i forberedelsesprosessen.

– I tillegg er det slik at flere av posisjonene overlapper hverandre på et vis, slik at flere kandidater passer til flere av posisjonene.

Hun peker videre på at valgmodellen har vært slik den er nå i mange år og at det alltid blir debatt etter landsmøtene. Det har likevel aldri blitt nok stemmer til å endre modellen.

Grønvold legger til at denne valgmodellen gir representantene fra små skoler større påvirkning, siden kandidatene fra de største skolene naturlig ville fått flest stemmer i enkeltvalgene.

– Debatten kommer for sent

– Det er synd at debatten kommer i etterkant av valget, siden man ikke har anledning til å påvirke nå som valget er gjennomført, sier nyvalgt fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig Ida Austgulen.

Austgulen stilte i utgangspunktet til nestledervervet, men endte opp i en annen stilling. Samtlige av de tre kandidatene som stilte som nestleder ble valgt inn i den seks mann store ledelsen. To av dem endte opp med å fylle verv som de ikke stilte til, men som hadde andre kandidater.

Austgulen tror uansett at de som ble valgt er gode kandidater, til tross for at ikke alle fikk stillingen de ønsket deg.