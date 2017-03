Studentledere kritiske til mulig ny stipendordning

VANSKELIGERE Å FÅ STIPEND? Regjeringen vurderer mulige endringer i reglene for å få omgjort lån til stipend. FOTO: LÅNEKASSEN

I stedet for at det skjer hvert semester, er det mulig til at du i fremtiden først får stipend hvis du fullfører graden din. Det kan komme til å føre til økte forskjeller, mener studentledere.

DETTE SIER REGJERINGEN Regjeringen vil vurdere om konverteringsordningen kan innrettes på en måte som fremmer gjennomstrømning i større grad enn i dag, for eksempel gjennom insentiver til å fullføre hele bachelor- og/eller mastergrader […]

Stortingsmeldingen «Kvalitet for kultur i høyere utdanning» kom tidligere i år. Kort sagt sier den noe om hvordan Kunnskapsdepartementet (KD) vil øke kvaliteten i norsk høyere utdanning.

I meldingen kommer det blant annet fram at regjeringen vil vurdere å endre reglene for hvordan Lånekassen omgjør lån til stipend.

I dag blir studielån gjort om til stipend etter hvert som du avlegger studiepoeng hvert semester du studerer. Regjeringen vil se på mulighetene for å endre ordningen, slik at du som student ikke får omgjort lån til stipend før du har fullført bachelor- eller mastergraden sin (se faktaboks).

– Treige studenter er et problem

– Vi ønsker å vurdere ulike typer virkemidler som kan bidra til å øke gjennomføringen, sier statssekretær i KD, Bjørn Haugstad.

Han mener lang gjennomføringstid og høyt frafall er en betydelig utfordring i høyere utdanning, og forteller at om lag en tredel av studentene ikke har gjennomført bachelor- eller mastergraden sin etter henholdsvis fem og fire år.

– Vedvarende lav gjennomføring kan innebære en sløsing av ressurser, mener han.

– Skaper fattigdomsfelle

Leder av studentparlamentet ved UiB (SP-UiB), Håkon Randgaard Mikalsen, er kritisk til forslaget.

Unge fra familier med dårlig råd er underrepresentert ved universiteter og høyskoler, og Mikalsen tror en stipendordning som dette kan bidra til å forsterke dette.

– Det kommer til å bli mye dyrere å ikke fullføre utdanning, som kanskje vil påvirke hvor mange som søker høyere utdanning. En slik ordning kan derfor være med på forsterke sosiale skjevheter og sosial reproduksjon, der de som kommer fra familier med lav utdanning og mindre penger ikke får samme mulighet til å studere som andre, sier han.

Også SV-politiker og student Andreas Sjalg Unneland er kritisk. Han mener dette er en belønning for ressurssterke studenter som går hardt utover andre studenter.

– Denne ordningen kan skape en fattigdomsfelle, hvor de som har mest behov for støtte under studietiden sitter igjen med byrder.

Unneland mener også at det vil bli vanskeligere å være usikker på hvilket fag man ønsker å studere, fordi det vil bli en mye større risiko knyttet til å velge fag.

Dyrt å ombestemme seg

Også leder for Norsk studentorganisasjon (NSO), Marianne Andenæs, frykter at en endring kan føre til økte forskjeller.

– NSO jobber for at alle studenter skal kunne ta høyere utdanning, uavhengig av sosial status. En ordning som øker låneandelen vil stride med dette, fordi studenter fra høyinntektsfamilier er mer tilbøyelig til å ta opp høyere lån enn andre studenter.

Andenæs vil jobbe for at NSO får delta i prosessen hvor dette skal diskuteres.

– For oss er det viktigste at studentene ikke kommer dårligere ut i en ny type ordning. Vi ønsker alltid å være involvert når nye ordninger blir diskutert, slik at studentene ikke faller ut av prosessen.

Tar høyde for negative virkninger

Statssekretær Haugstad ser at det kan være mulige negative virkninger av endringer.

– Disse vil bli vektlagt i vurderingen av hva vi skal gjøre.

Han forteller også at en omlegging av støtteordningene vil ha en budsjetteffekt, og at eventuelle endringsforslag vil bli fremmet i statsbudsjettet.