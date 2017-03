«Kurerbar» – offisielt registrert som lesesal

DRITBRA. Psykologitudentene Vebjørn Arff og Alexandra Becker har sammen med resten av Kurerbar-PSF stått på for at lokalet blir en realitet. – Vi skal få det til, og det skal bli dritbra. FOTO: TORE HAUKE THIESEN

Studentene ved Det psykologiske fakultetet får i mars nytt areal med lesesaler, infosenter og studentbar – vegg i vegg.

Det er idag et «studentlokale» ved de fleste av fakultetene ved Universitetet i Bergen (UiB). Ved åpningen av lesesaler og et infosenter i første etasje ved Det psykologiske fakultet, vil også psykologistudentene få sin egen studentbar med navnet «Kurerbar».

– Lokalet er et forsøk på et bindingspunkt mellom studenter på årsstudiet, bachelorstudenter, masterstudenter og professorer på fakultetet. Et sted man kan møtes og snakke om noe annet enn presset man møter på studiet, forteller internansvarlig Alexandra Becker.

Registrert som lesesal

«Kurerbar»-lokalet er plassert i første etasje på det psykologiske fakultet – vegg i vegg med de nye lesesalene. Leder for Kurerbar PSF, Vebjørn Arff, forteller at dette er noe fakultetet har vært gode til å ta hensyn til.

– Veggene her er støytette. Vi har faktisk stått her inne og skreket for å teste og få det godkjent. Støymessig skal det ikke være noe problem, sier han.

– Det er jo offisielt registrert som en lesesal, så det er fullt lov til å sitte her med skolearbeidet på dagtid også, legger Becker til.

Arff mener det er en fordel at studenter kan komme inn og ta en pause fra studiet og lesingen og kose seg.

Plasseringen av det sosiale lokalet kan skape utfordringer, men fakultetsstyret er positivt innstilt til at dette skal fungere.

– Vi ser litt utfordringer med at lokalet grenser til en stille lesesal og arbeidsplasser i Christiesgate 12, men studentene er selv opptatt av at dette skal fungere bra, så dette blir antagelig ikke noe problem, forteller fakultetsdirektør Ragna Valen.

Hun legger til at «Kurerbar» skal være studentarbeidsplasser på dagtid og studentsosialt-areal på ettermiddag og kveld. Studentene er derfor inneforstått med at de må følge reglementer der etter.

– Vi kan ikke ha høy musikk før klokken åtte, for eksempel, får å respektere dem som sitter å leser i rommet ved siden av, sier Arff.

Han forteller at studentene skal kunne sitte og forvente en viss ro i baren, frem til klokken tre. Dermed er det mer en studentkafè enn en studentbar.

Endelig fremgang

Både fakultet og studenter har lenge hatt et ønske om å skape et sosialt miljø og bedre trivsel ved fakultetet. Etter lang tid ble svaret «Kurerbar».

– Det har allerede vært tre forsøk på å få dette til, men det er først i år det faktisk skjer, sier Arff.

Han forteller at det har vært ulike grunner til at det ikke har skjedd før.

– Blant annet hadde ikke fakultetet fått med seg at vi gjerne ville ha alkoholservering i studentlokalet. Da satte fakultetsstyret en stopper for prosjektet. Til slutt gikk det likevel igjennom takket være vår forrige leder Ingrid.

Ideen begynte først i 2014, men det var først til høsten 2016 at «Kurerbar» fikk sett lyset.

– Det var et lite styre den gangen og vi trengte et styre for å få ting til å skje, derfor gikk det første året med til å finne folk som kunne være med i styret.

Arff forteller at baren i dag har ett flott styre med engasjerte medlemmer som tør å jobbe.

Store forventninger

Studentene, og fakultetet for øvrig, er alle spente og positive til åpningen av lokalet den 17. mars.

– Studentene er skikkelig gira, og vi har allerede fått hundre frivillige som stiller opp for å jobbe i baren. Bare dette viser jo at engasjementet er der, sier Becker.

Baren er primært rettet mot studenter ved Det psykologiske fakultet, men styret håper likevel at lokalet skal være åpent for alle studenter ved UiB.

– Det eneste problemet er at inngangen krever kort-tillatelse. Men vi har utrolig lyst til at det skal være åpent for alle ansatte og studenter som trenger å slappe av etter en lang dag, sier Arff.