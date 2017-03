Kvammen kommuniserer kjærlighet

FOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN

De heldige som var på Verftet lørdag kveld var vitne til en godt gjennomført konsert med et tydelig budskap.

KONSERT Daniel Kvammen Hvor: USF Verftet Når: Lørdag 25. mars

Daniel Kvammen satte Geilo på musikkartet med sitt første album i 2015, og har med albumet «Vektlaus» gjort enda et sterkt innrykk i musikknorge. Blandingen av pop og visesang har plassert hallingdialekten i sitt rette element, og kritikken har vært strålende. På Verftet i kveld var ikke bare stemningen intim på grunn av alle som møtte opp; søt musikk og danselyst spilte også en stor rolle.

Showet starter med sangen «Ingenmannsland», og Kvammen utviser stor artistglede. Gjennom hele konserten er det mye som skjer oppe på scenen. Samspillet med bandet er både bra, morsomt og ekte. Å være varm i trøyen kan tolkes på mange måter, men i kveld var det på en svært positiv måte. Utførelsen av hele konserten ble mye mer spennende grunnet Kvammen sine små og humoristiske utspill mellom sangene.

Kurven av stemning kan trygt sies å være eksponensiell under konserten. Dette kunne vært endret på, ettersom det musikkmessig var en noe treg start. Publikum var likevel ved godt mot, og da Kvammen inviterte oss med på et eksperiment, fanget han virkelig alle sin oppmerksomhet. Den splitter nye sangen «Der går fortiden» ble tatt godt imot, og herfra gikk det bare oppover.

Bandet ble skrytt opp i skyene av Kvammen, noe jeg kan si meg helt enig i. Som et ordentlig band skal, fylte de scenen på en stilfull måte, og danset når dansing måtte til. Kvammen selv har en vakker stemme som er rocket, myk og mandig. Noen ganger ble det likevel litt for svakt, muligens grunnet dårlig kondisjon. Helhetsmessig var dette absolutt ikke noe å tenke på, og bidro kun til å gjøre hele opplevelsen mer menneskelig.

Avslutningen og det absolutte høydepunktet var sangen «Du fortenar ein som meg», etterfulgt av «Me dansar ikkje for moro skyld». Publikum sang og danset, og i samme øyeblikk stod Kvammen på toppen av en høyttaler som en dansende dirigent. Det som ble vist på denne konserten var at han eier absolutt alle sangene sine, og måten han formidler dem på er unik. Selv sa han at «å bli kalt rar er den største hedersbetegnelsen man kan få», «folk burde kline mer», og «selv er jeg følsom fyr».