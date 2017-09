Kvarteret har innført kjønnsnøytrale toaletter

STUDENTHJELP. Det Akademiske Kvarter fikk hjelp fra kunstner og student Ida Woldsund da de skulle dekorere de nye unisex-toalettene. – Kult å ha prosjekter i samarbeid med kunstudenter, sier Kvarteret-leder Anette Arneberg (bildet). FOTO: HENRIK FOLLESØ EGELAND

Tilbakemeldingene har kun vært positive, opplyser lederen for studenthuset.

Det siste året har Universitetet i Bergen (UiB) og Høgskulen på Vestlandet (HVL) etablert kjønnsnøytrale toaletter på sine campuser. Rektor ved UiB har tidligere uttalt seg at planen er å få til kjønnsnøytrale toalett på alle fakultet innen 2017.

Nå følger også Det Akademiske Kvarter opp, og har innført kjønnsnøytrale toaletter i sine lokaler.

– Det er mangfold innenfor studentmassen i Bergen, og derfor vil vi at Kvarteret skal reflektere dette. Studenthuset er en viktig aktør i kultur-Bergen, og vi sender et sterkt signal når vi innfører kjønnsnøytrale toaletter, sier leder for Kvarteret, Anette Arneberg.

Vetle Mikkelsen, som studerer tverrfaglige kjønnsstudier ved Universitetet i Bergen (UiB) og er leder for Skeivt Nettverk Rødt på Vestlandet, er glad for at Kvarteret har innført unisex-toaletter:

– Jeg synes det er veldig bra, og er positiv til at vi får flere kjønnsnøytrale toaletter, også på studentsteder utenfor institusjonene, sier studenten.

Bare positive tilbakemeldinger

Etter oppfølging av UiBs plan om kjønnsnøytrale toaletter, tok Kvarteret grep, og toalettene stod klare over sommeren.

– Vi har ikke fått noen konkrete henvendelser om kjønnsnøytrale toaletter, men det var mer en observasjon vi gjorde. Vi er jo et studentkulturhus, og jobber hele tiden mot at alle skal føle seg inkludert, sier Anette Arneberg.

Så langt har prosessen og tilbakemeldingene kun vært positive.

– Det er veldig mange som synes det er kult. Vi forventer ikke å få noen negative reaksjoner på det, fortsetter Kvarteret-lederen.

Foreløpig er det kun toalettene i første etasje som er kjønnsnøytrale, og utestedet har fortsatt flere toaletter som er kjønnsdelte. Da står man fritt til å velge det som føles mest komfortabelt.

Håper andre utesteder følger etter

Toalettene i mellometasjen utenfor Tivoli ser også litt annerledes ut enn mange andre. Her har Ida Woldsund, som studerer visuell kommunikasjon på Fakultet for kunst, musikk og design ved UiB, bidratt med fargerike motiver som forsterker tankene rundt studentmangfoldet.

– Det er veldig kult at vi kan ha litt prosjekter i samarbeid med kunststudenter, og når vi har mulighet og plass til det, skulle det bare mangle at vi får til sånne ting, sier Arneberg om toalettkunsten, og legger til:

– Innføringen er noe vi er stolte av i styret. Det skal såpass lite til å gjennomføre det, men det betyr fortsatt veldig mye! Det blir spennende å se om noen følger opp på de andre utestedene i Bergen.

Mikkelsen er også spent på oppfølgingen til andre utesteder, og er ikke fornøyd med slik det er nå:

– Det er veldig forskjellig lagt opp. På noen utesteder er det kun pissoarer for menn i stedet for vanlige toaletter. De må rett og slett skjerpe seg.