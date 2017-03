Lager teater om pedofili

HENDENE SNAKKER. Ikke bare er det tegnspråktolker som skal tolke noen av forestillingene, men skuespillerene bruker også hendene for å formidle deler av replikkene. FOTO: JASMIN HOHMANN

Med seg i sin nyeste produksjon som skal omhandle pedofili, har Immaturus tegnspråkstudenter som skal tolke forestillingen. – Dette bidrar til en reell jobberfaring, sier tegnspråktolk Ingrid Riksfjord.





Michaela Gettwert regisserer sitt tredje stykke for Immaturus. Denne våren er det et svært aktuelt tema som utgjør grunnmuren i stykket, nemlig pedofili.

– Tanken bak å bruke pedofili som tema var både for å ta del i debatten som har pågått, og samtidig å skape et skille mellom en overgriper og en pedofil. Min tanke bak det hele er å ikke stigmatisere temaet og ikke skjære alle over én kam, sier Gettwert.

Inspirert av Dark Room-avsløringene



Det hele startet med en novelle som Mats Gravningsbråten hadde skrevet. Inspirasjonen om pedofili som tema kom inn i bildet senere, og ble inspirert av Dark Room-saken som gjorde sterke inntrykk. Gravningsbråten så potensiale i novellen, og skrev den om til stykket «Ikke som en svømmer».

– Vi har faktisk brukt ordrette deler av chatloggene politiet offentliggjorde. Introen i samtalen mellom dem på nettet, slik den fremstår i stykket vårt, har jeg skrevet for å skape en sammenheng. Men smertepunktene er direkte sitater, sier Gravningsbråten.

– Kynismen, sakligheten og den uhindrede talemåten mellom disse på dark web-forumene hadde en sterk innvirkning på meg, legger Gravningsbråten til.

Gettwert forteller at chatloggene fra politiet er det mest konkrete hintet til pedofili som tema, men at stykket har en veldig åpen slutt som gjør at publikum selv må tolke meningen.

Alle studenter får utbytte

– Immaturus er en stor del av Bergens studentkultur og vil gi alle studenter en mulighet til å kunne få utbytte av det de gjør, sier Ingrid Riksfjord.

Hun er utdannet tegnspråktolk og skal sammen med fire tegnspråkstudenter fra Høgskulen på Vestlandet (HVL) tolke to av de syv forestillingene.

– Vi hadde samme type prosjekt for to år siden med Alice i Eventyrland, og da vi fikk fikk til denne type samarbeid i fjor, ble det etterspurt. Derfor får vi det til igjen nå i år, sier Riksfjord.

Hele ideen med samarbeidet er at de som studerer tegnspråk får en annen type trening enn på studiet. Ved å ta del i denne type samarbeid vil de få en reell arbeidserfaring, mener Riksfjord.

– I og med at det er på frivillig basis, får de ikke karakterer, men de får mye utbytte av det likevel. Denne type jobber vil de møte på når man er ferdig utdannet også, sier hun.

Gettwert og Riksfjord har begge en nær dialog på hvordan tolkene skal få frem det underliggende temaet pedofili.

– Vi har diskutert det, og kommet frem til at tegnspråkstudentene tolker stykket så konkret som mulig. Utfordringen ligger i det at det er ulike tegn som betyr ulike ting. Et eksempel på dette kan være det å ligge sammen. På tegnspråk har de et tegn på det å ligge ved siden av hverandre, mens å ha sex har et helt annet tegn, sier Gettwert.

– Dette jobber vi med nå for å få alle detaljer på plass til premieren, legger Gettwert til.

Vinn-vinn-situasjon

Samarbeidet vil gi både tegnspråkstudentene, Immaturus og hørselshemmede studenter utbytte, tror Riksfjord.

– Jeg ser på det på en vinn-vin- situasjon for alle parter. Immaturus får et større publikum, hørselshemmede studenter får også muligheten til å ta del av denne type studentkultur-tilbud, og tegnspråkstudentene får reell jobberfaring, sier hun.

Stykket har premiere 25. mars, og går frem til 1. april.