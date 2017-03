Lett og ledig SV-revy

NORGE RUNDT. Et rikt dialektmangfold ble brukt flittig og med stor suksess i flere av sketsjene. FOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN

SV-revyen kjører en lett og ledig stil, og holder hodet kaldt når ting ikke går som planlagt på scenen.

REVY SV-revyen 2017: «Helaften» Hvor: Klubb KOK Når: 23.-30. mars

«Hallaien», ropes det fra bakerst i rommet i det nesten fullsatte Klubb KOK. Publikum stilner og følger nøye med mens skuespillerne går mot scenen. Etter første sketsj ønskes vi velkommen – skuespiller Thea Skivenes Evenrud forteller at baren vil være åpen under hele forestillingen, fordi det kjøres en «lett og ledig stil». Slik åpnes SV-revyen 2017, «Helaften».

Gjennom hele revyen holdes det godt på den røde tråden, som har tema «fylla», der skuespillerne møter på de standard problemstillingene ved nevnte tema, nemlig nattmat, transport hjem og nachspiel.

Det var ikke alle sketsjene som slo like bra an blant publikum, men plusspoeng hankes inn for noen av sketsjenes kreativitet basert på relativt nye og gjenkjennelige hendelser. Det var, til tross for ellers manglende respons fra publikum, noen sketcher som skilte seg ut og fikk både meg og resten av salen til å le høyt. Blant disse var den morsomme sketsjen som var en vri på Therese Johaugs pressekonferanse, sketsjen om Torps debatt mellom Arbeiderpartiet og NMG-huset, og sketsjen der en preken blir gjort med en god dose humor. Publikum lo nok høyest under sketsjen «Situasjonsrapporten». Et uventet og ekstra morsomt element oppstod da bordrekvisitten knakk halvveis i denne sketsjen. Dette løste skuespillerne på imponerende vis. Skuespillerne får også plusspoeng for dialektvariasjonen under de ulike sketsjene. Den som overrasket mest med sitt dialektrepertoar var skuespiller Daniel Gangeskar.

Med et noe utradisjonelt valg av venue (klubb KOK) ble savnet av det klassiske revybandet stort. Selv om DJ-duoen «DJ Vorti og lillebror» leverte god musikk, hadde det dratt revyen enda ett hakk opp med liveband. Publikum ble dratt med innimellom, spesielt da skuespillerne gikk blant publikum for å komme seg til scenen helt i begynnelsen. Likevel kunne publikum blitt brukt enda mer for å skape mer kommunikasjon under hele revyen.

Til tross for en noe treg start grunnet lydproblemer i mikrofonene, der skuespillerne hadde ulik lyd i mikrofonene, stoppet det dem ikke fra å levere og by på seg selv. Sangprestasjonene var greie, men noe off-key, og mer dansing hadde vært gøy å se – ikke bare i avslutningsnummeret. Selv om sketsjene var kreative og noen av dem veldig aktuelle, kunne de kanskje spilt enda mer på studentmiljøet for å appellere til publikum.

Når alt kommer til alt, var det en ganske god revy. Det ble tenkt utenfor boksen når det kommer til venue, og med tanke på at de inviterer til fest på KOK etter den siste forestillingen, står alt i god stil. Med litt rusk og rask her og der, teknologi som sviktet og en del momenter som var savnet, leverte SV-revyen en ganske underholdende aften med latter, pågangsmot og kreativitet.