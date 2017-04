Ligger an til historisk jevn tippekonkurranse

SPÅR SESONGEN. Studvest og Davy Wathne gir deg sine beste tips. – Et av lagene som vi har tippet på midten, kommer til å melde seg på i medaljekampen, og et kommer til å kjempe mot nedrykk. Det er alltid noen som under- og overpresterer, sier Davy. FOTO: JONAS J. EIAN

Kampen er i gang. Hvem mener du har de beste tabelltipsene?

Tippeligaen heter nå Eliteserien. Discovery har rettighetene, ikke TV2. Huseklepp spiller for Haugesund – ikke Brann. Mye er forandret, men det viktigste består.

Tippekonkurransen mellom Davy Wathne og Studvest er den samme som den alltid har vært. Det ble seier på TV2-kjempen i fjor, men det minsker ikke lysten på den høyt verdsatte Cola-kassen som står på spill.

Smarte hjerner tipper likt, heter det, og gjelder i aller høyeste grad i årets konkurranse.

– I år var tipsene våre veldig like, så det tyder jo på at jeg enten har blitt gammel, skrullete og har falt ned på deres amatørnivå. Eller så har dere lært av deres tidligere feil og blitt mer som meg, sier Davy selvsikkert.

Slaget vil vinnes på midten

De fire lagene i topp og bunn er nesten identiske i de to tabelltipsene. Rosenborg, Molde, Odd og Vålerenga utgjør toppen, mens ekspertene i Studvest og TV-mannen er enige om at det er Aalesund, Kristiansund, Sandefjord og Stabæk som vil kjempe mot hverandre for å unngå OBOS-spill neste sesong. Davy påpeker at det er på midten av tabellen at slaget vil vinnes.

– Hvem som vinner denne tippekonkurransen kommer helt an på Sarpsborg og Brann. Dere har tippet Brann mye høyere enn meg, og Sarpsborg lavere.

Med Ronny Deila som ny trener, ser Vålerengas sesong lys ut. Det er begge parter enige i. Men den erfarne bergenseren advarer mot å ha for høye forventninger til laget.

– VIF er ressurssterke, og det er naturlig å ha store forventninger med ny trener. Allikevel er det viktig å huske at de sjeldent er så gode som ekspertene tror. Men i år har de bra trener og et kapabelt mannskap.

Spår trøblete sesong for Brann

I år, som tidligere år, har Davy imidlertid ikke tro på at Brann vil ligge i toppsjiktet.

– I fjor gikk veldig mye i klubbens favør. De hadde veldig stang inn, og hvis du ser på resultatene på hjemmebane vant de mange kamper 1-0. I tillegg klarte Molde og Godset å underprestere såpass at både Brann og Haugesund meldte seg på i medaljekampen.

I tillegg trekker han inn den krevende supporterkulturen i byen som en faktor på at Brann kan skuffe i år.

– Selv i fjor, da de vant mange kamper, var det fortsatt en del som klaget over at de ikke spilte offensivt nok. I år kommer en reaksjon på fjoråret, og derfor har jeg tippet Brann såpass langt nede, sier Davy og legger til:

– Det blir nok en trøblete sesong.

Har tro på at Kristiansund overlever

Et av sesongens mest spennende lag, er nyopprykkede Kristiansund. Laget fra byen som ikke har hatt en klubb i øverste divisjon siden 1951 blir av mange tippet i nedrykksstriden. Davy tror likevel at de vil holde seg i Eliteserien.

– De to siste sesongene har de vært helt i toppen i OBOS-ligaen. De er robuste og fysisk sterke.

Wathne tror de vil være en større overlevelseskandidat enn de andre lagene han har tippet i nedrykksstriden.

– Sandefjord er ganske veike, og Stabæk har ikke forsterket nok siden marerittsesongen i fjor, sier han.