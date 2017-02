Logo til besvær

UENIGE. Styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet fattet ingen beslutning om hvilken logo den skal ha. FOTO: ADRIAN BRUDVIK

Studentsamskipnaden i Bergen har blitt til Studentsamskipnaden på Vestlandet. Men å bytte ut SiB-logoen kan koste 10 millioner kroner, noe som skaper splid i styret.



Studentsamskipnaden på Vestlandet Studentsamskipnad for nesten 40 000 studenter.

400 ansatte og en omsetning på 600. mill.kr.

Campus på fem lokasjoner: Bergen, Sogndal, Førde, Haugesund og Stord.

Med fusjonen av høgskolene på Vestlandet, fulgte også at samskipnadene har blitt til én, med det formelle navnet Studentsamskipnaden på Vestlandet.

I dag skulle samskipnadens styre blant annet avgjøre hvilken logo de skal bruke i framtiden, men noen enighet kom de ikke fram til.

Vil beholde SiB-logo

I forkant av diskusjonene har administrerende direktør Per Kristian Knutsen vært åpen om at han ønsker å videreføre merkenavnet SiB i samskipnadens logo, siden det vil være kostbart å få laget en ny logo og bytte ut skilt, klær og annet som skal prydes med logoen. De har fått støtte fra representantene fra den gamle Studentsamskipnaden Stord/Haugesund, men ikke fra Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane.

– SiB er en etablert merkevare i Bergen. Nesten 85 prosent av studentene i samskipnaden studerer her og er godt vante med logoen, argumenterte Knutsen innledningsvis i møtet.

Videre er flere åpenbare forkortelser for en ny logo allerede tatt, som for eksempel SV og SPV (Sparebanken Vest).

Kan koste 10 millioner

Den nye studentsamskipnaden har ennå ikke gjort en egen utredning av hvor mye en re-branding ville kostet, men basert på tall fra Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) anslås mer enn 10 millioner kroner. SiT har vært gjennom en tilsvarende fusjon, og valgte på grunn av kostnadsoverslaget å videreføre det opprinnelige navnet.

– Vi må se dette grundig opp mot økonomi, sa rektor ved den nyeetablerte Høgskulen på Vestlandet, Berit Rokne.

Hun er i utgangspunktet ikke tilhenger av å videreføre SiB som merkevare, men mener at man bør anskaffe en ordentlig oversikt over kostnadene.

– Det er ikke nødvendigvis 10 millioner kroner, men vi er sikre på at det blir et betydelig beløp, kommenterte administrerende direktør Knutsen.

SiB-tilhengerne er åpne om at løsningen med å videreføre bergenslogoen ikke er ideell, men mener fremdeles at dette er det beste alternativet, basert på pris og forkortelsene som er tilgjengelige. En ytterligere utredning av logopris vil også føre til høyere kostnader, noe flere var enige i at ikke er det beste for studentvelferden.

Trenger mer informasjon

I diskusjonen kom det også frem at styremedlemmene ønsker innspill fra studentene, eksempelvis fra Velferdstinget. Flere ønsker også svar fra Kunnskapsdepartementet (KD) om hvilket spillerom styret har for å endre navnet. Det er KD som i utgangspunktet har bestemt at samskipnaden skal hete Studentsamskipnaden på Vestlandet.

Diskusjonen ble avsluttet uten enighet, siden styremedlemmene ønsket mer informasjon om mulig kostnad og alternative muligheter før de ville ta en beslutning.