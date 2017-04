Lover å ta tatovering om han vinner valget

STEM. Hvor burde Stian Magellsen tatovere SP-UiB logoen? Foto: BEATE FELDE

Leder for Liberal Liste, Stian Magelssen, lover å ta en tatovering av logoen til SP-UiB om listen vinner studentvalget.

Valgløftet ble først annonsert på Liberal Liste sine Facebooksider den 28. Mars. I dette innlegget poserte Magelssen med en engangstatovering av Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB) sin uglelogo.

Den potensielle ugletatoveringen blir Magelssens første, og i bunnen av saken kan du stemme på hvor du mener den bør være.

Spontan Idé

Magelssen forteller at ideen om å ta tatovering ikke var planlagt, og at den kom veldig spontant da han måtte finne på noe å legge ut på Liberal Listes Facebook-sider.

– Da fikk jeg ideen om at jeg kunne legge ut et bilde av engangstatoveringen, og foreslå at jeg tar en ordentlig tatovering dersom vi vinner.

Posten fikk en god del oppmerksomhet, og derfor ser Magelssen seg pent nødt til å holde løftet sitt hvis resultatene blir som han håper.

Usikker på plassering

Plasseringen på tatoveringen er han fortsatt usikker på når Studvest snakker med han ikke lenge før valget.

– Jeg har noen kompiser som har tatovering på rumpa. Det er jo ikke en dårlig idé, siden den er lett å skjule.

Han presiserer også at han ikke kommer til å ta tatoveringen på halsen, eller steder hvor den er veldig synlig.Det skyldes at han frykter fremtidige arbeidsgivere.

– Jeg vil jo helst ha en jobb senere også, så aller helst må jeg kunne dekke den til med skjorten, sier han.

– Kommer du til å ta tattoveringen på det stedet flertallet stemmer for i Studvest?

– Hvis det blir en tramp stamp må jeg nok gjøre en revurdering altså, men vi får se hva det blir til.

Ikke utspekulert

Magelssen syntes ikke man kan kalde «stuntet» for en utspekulert eller sleip handling, og håper selvfølgelig studentene stemmer på Liberal liste fordi de er enige i politikken.

– Jeg syntes bare det er en morsom måte å få oppmerksomhetpå under valget.

Morsomt stunt

Martha Jacobsen som er 1. kandidat for Sosialdemokratisk Liste sier hun ikke kunne lovet noe lignende.

– Jeg er også veldig glad i studentparlamentet, men jeg er ikke villig til å ta en tattovering for det. Men det er et veldig godt initiativ fra Magelssen.

Jacobsen syntes det var en veldig morsom idé, og syntes det er fint at noen tar ansvar for å lage litt «action» rundt valget.

– Det er selvfølgelig dumt hvis noen stemmer fordi han skal ta en tatovering og ikke fordi de er enige i hans politikk, men det er jo en veldig gøyal måte å engasjere studenter på.

Kunne gjort det samme

Andreas Trohjell fra Realistlista synes også det er en kjempestrategi, og at han kunne funnet på å gjøre noe slikt selv. Han ville imidlertid vært redd for at Realistlista har en større sjanse for å vinne valget enn Magelssen og Liberal liste.

– Han hadde nok ikke gjort det om han trodde de hadde en reel sjanse for å vinne valget, slår Trohjell fast.

Magelssen tror ikke han kommer til å angre hvis han tar tatoveringen, fordi det vil være verdt det om listen hans vinner valget.

– Uansett så får jeg en søt liten ugletatovering som minner om studietiden. Dessuten kan det jo hende at SP-UiB har lyst til å bruke meg som gratis reklame i årene fremover.

