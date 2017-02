Må vente i ukesvis på pensum

MANGLER BØKER. Masterstudentene Steinar Nordtun og Marie Benedicte Ones ser gjennom pensumlisten og finner ut at de mangler henholdsvis én og to bøker hver. I hyllen på Akademika er det åtte eksemplarer av boken «Vintage Styron». Den har de to studentene allerede fått tak i, og diskutert ferdig i timene. FOTO: BEATE FELDE.

Engelskstudentene Marie Benedicte Ones og Steinar Nordtun får ikke forberedt seg til forelesningene, fordi Akademika ikke har bøkene de trenger.

En måned er gått av semesteret. Masterstudentene i engelsk er allerede godt i gang med lesingen av pensum. I undervisningen går de gjennom bøker de skal ha lest i forkant av timen. Derfor må engelskstudentene Marie Benedicte Ones og Steinar Nordtun lese jevnt gjennom hele semesteret.

Men selv om de bestilte bøkene på pensumlisten i starten av semesteret, har de ennå ikke fått alle.

– Vi kan jo ikke snakke om en bok som vi ikke har lest, så til nå har diskusjonene i klassen vært mellom læreren og de få studentene som har fått tak i boken vi skal diskutere, sier Ones.

Klassen har allerede diskutert ferdig to av bøkene på pensum, uten at Ones og Nordtun har hatt dem.

Mangler to bøker

Da de to var innom bokhandelen Akademika 13. januar, var omtrent halvparten av bøkene i pensum å finne i hyllene. Resten måtte bestilles inn.

Fortsatt mangler Nordtun én bok, mens Ones mangler to. Hun tror Akademika er redde for å bestille inn for mange bøker, slik at de ikke får solgt alle.

– Men kunne dere ikke bestilt bøkene tidligere selv?

– Man kan jo det, men det er mange fag å velge mellom, og fristen for å velge fag er ikke før 1. februar. Hvilke fag man skal ta, bestemmer man seg gjerne ikke for før orienteringsmøtet 9. januar. Da går det ikke an å bestille bøker i desember, sier Nordtun.

– Det ødelegger undervisningen

Én roman var ikke tilgjengelig i bokhyllene før etter at klassen hadde diskutert boken. En annen var ikke tilgjengelig før samme dag som den skulle diskuteres, ifølge førsteamanuensis Zeljka Svrljuga, som underviser i ett av Ones’ og Nordtuns fag.

– Bøkene bør være tilgjengelig flere uker før de skal diskuteres i timen. Man kan ikke lese en 500 sider lang bok på en helg. Det ødelegger undervisningen når studentene ikke får forberedt seg til timene, sier Svrljuga.

Pensum forandres ofte fra år til år i faget Svrljuga underviser i. Det mener hun fører til at Akademika kjøper inn færre bøker for å beskytte seg mot å sitte igjen med bøker de ikke får solgt. Hun tror at bedre kommunikasjon mellom skolen og bokhandelen kan løse problemet.

– Det er viktig at bokhandleren forholder seg til det gitte antallet bøker vi trenger, forteller Svrljuga.

Jeg skjønner ikke hvorfor man kan bestille bøker på nettet og få dem på noen dager, mens det tar flere uker hos Akademika. Marie Benedicte Ones, masterstudent i engelsk.

– Vi legger oss paddeflate

Ifølge Sylvi Steine, som er salgscontroller i Akademika, har bokhandleren gjort en feil med pensumlisten til Ones og Nordtun. Hun forteller at selv om læreren Zeljka Svrljuga var tidlig ute med å fortelle hvilke og hvor mange bøker de trengte, bestilte de for få bøker.

– Dette skal ikke skje, men det gjorde dessverre det denne gangen. Vi må bare legge oss paddeflate, sier Steine.

Hun legger til at det kan være vanskelig å beregne hvor mange eksemplarer av en bok de skal kjøpe inn, dersom boken ikke har vært på pensum tidligere. Akademika erfarer nemlig at det ofte bare er en liten del av studentene som kjøper en bestemt bok. Har de hatt boken tidligere, vet de omtrent hvor mange studenter som pleier å kjøpe dem.

– Læreren har i dette tilfellet gitt beskjed hvor mange bøker de trengte, så vi burde ha kjøpt inn nok. Det gjorde vi ikke, sier Steine.

Steine gir engelskstudent Ones delvis rett i at Akademika ikke vil kjøpe inn for mange bøker.

– Bøker koster jo, så vi må prøve å beregne rett mengde. I tillegg hadde vi tidligere et mye større lager. Hvis vi var usikker på hvor mange bøker vi skulle kjøpe, kjøpte vi heller litt for mange, og lagret resten, forteller Steine.

Misfornøyd med leveringstiden

På Akademikas nettsider reklamerer de for rask levering til kundene. Den forventede leveringstiden for norske bøker er 3-8 virkedager, og 10-20 virkedager for utenlandske bøker.

Ones er ikke fornøyd med hvor lang tid hun har måttet vente for å få bøkene. Hun har hatt problemer med å få pensum i tide i flere semestre, men det har ikke vært like ille som i år.

– Jeg skjønner ikke hvorfor man kan bestille bøker på nettet og få dem på noen dager, mens det tar flere uker hos Akademika, sier Ones.

Steine i Akademika forklarer at én av bøkene på årets pensumliste for engelskstudentene har vært tom hos forlaget, og at Akademika har jobbet for å få saken hos andre leverandører.

– På generell basis er hovedutfordringen at pensumlistene blir levert til oss for sent. Dette har riktig nok ikke skjedd i dette tilfellet. Når enkeltbøker og ikke hele pensumlister kommer inn for sent, kan det være ulike årsaker til det. Men vi treffer oftere enn vi bommer, sier Steine.