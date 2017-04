– Målet med festivalen er å minske fremmedfrykten

PÅ ARABISKE PREMISSER. Anne Sofie Bergvoll og Sigrid Kolnbjørnsen mener nordmenn har godt av å se arabiske filmer laget av arabiske regissører. FOTO: JASMIN HOHMANN

Arrangørene av Arabiske filmdager håper at konflikt og hatkriminalitet kan bekjempes med kunst og film.

Arabiske filmdager * Går fra 6. april til 8. april * Spiller utelukkende arabiske filmer * Har som formål å bidra til mangfold på kino og støtte opp under arabisk film

– Vi har filmer fra Tunisia til Irak og alt imellom. Vi ønsker å vise at Midtøsten ikke bare er det du ser i media. Det er ikke bare krig og vold og flyktninger og terror. Det er et utrolig stort mangfold, sier medarrangør av Arabiske filmdager i Bergen, Anne Sofie Lid Bergvall.

Det er første gang festivalen, som har vært arrangert syv ganger i Oslo, kommer til Bergen. Bergvall mener det er viktig å vise at arabiske regissører tar opp problemstillinger som vi diskuterer i media i dag.

– Det er lett å tenke at vi er de eneste som reflekterer over de problematiske sidene i arabisk kultur, men det er tvert imot kjempestore dialoger og diskusjoner også innad i den arabiske kulturer, sier Bergvall.

–Endelig kommer denne festivalen!

Det var Sigrid Kolbjørnsen som tok initiativ til å arrangere festivalen som utelukkende viser film fra og om den arabiske verden. Det er åtte filmer på programmet og samtlige har blitt nominert til eller vunnet internasjonale priser.

– Vi sto på stand den siste uken før oppstart og møtte veldig mange som sa: «Endelig kommer denne festivalen!» Det var selvfølgelig også en del som ikke var fornøyde med initiativet, men reaksjonene har stort sett vært positive, sier Kolbjørnsen.

Etter førpremieren på tirsdag kom ifølge henne flere minoritetsungdommer bort til arrangørene for å takke dem.

– De sa at dette gav dem håp og at det var godt for dem å vite at noen bryr seg. Så det har vært utrolig for oss å se at det vi er ute etter å skape faktisk skjer.

Heba Osman og Pia Jonsson er to av studentene som så åpningsfilmen «Clash» av Muhamed Diab. De mener begge to at dette er en viktig festival som kan minske fremmedfrykten.

– Når man viser de menneskelige sidene ved personer som har merkelappen terrorist på seg gjennom bilder, så ser publikum sider de kan kjenne seg igjen i selv. De ser at dette også er folk som vil leve i fred og ro, sier Osman.

Hun mener «Clash» portretterer godt hvor intense opptøyene kan bli og hvor vanskelig det er å skille grupperingene.

– Flere scener viser fiender som ler og har det fint sammen. Til slutt dør de også i lag, og da har det ikke lenger noe å si hvem som er hvem.

Jonsson tror festivalen kan gi et innblikk i kunst- og kulturlivet til den arabiske verden.

– Man blir bedre kjent med menneskene bak og ser ikke kun de negative sidene som krig og hat. Det minsker også faren for at det utvikler seg et klima i samfunnet som setter oss opp mot dem, forteller hun.

Ønsker skeptikerne velkommen

Bergvall forteller at samtlige av medarrangørene har et brennende engasjement for Midtøsten. Hun synes det er viktig at publikum ikke anser Arabiske filmdager for å være en nisjefestival for de spesielt interesserte.

– Vi har et veldig multikulturelt samfunn i Bergen, men vi vet altfor lite om hverandre. Så vi håper festivalen når ut til et bredt publikum slik at vi kan lære mer om hverandres kulturer. Blant våre frivillige er halvparten flykntinger og den andre halvparten arabisk studenter. Det handler om å være åpen og inkluderende, sier hun.

Hun forteller videre at de håper også de som er skeptiske til arabisk kultur tar turen for å lære mer om temaet. Osman er enig, men skulle ønske at budskapet nådde enda bedre fram.

– Jeg ser en veldig fast gruppe som kommer på denne typen arrangement og skulle ønske at enda flere skeptikere kom for å se. Selv om flere av filmene handler om krig, så handler de også om å se menneskene som står midt i de håpløse situasjonene, sier Osman.

– Målet er å minske fremmedfrykten

Avslutningsfilmen Foreign Body, regissert av Raja Amari, blir vist på lørdag. Etter visningen skal en av filmens skuespillerinner, Hiam Abbass, bli med på en regissørsamtale. Bergvall sier at de utenom filmene også har fokus på samtaler og debatter og hun trekker fram debatten om radikalisering på tirsdagens førpremiere som et godt eksempel.

– Det handlet mye om identitet. Hva vil det si å være krysskulturell i Europa i dag? Hvordan er ens egen opplevelse av identitet? Det som kom frem i den debatten er at mange med ikke-vestlig kulturell bakgrunn, som har bodd her i mange år, opplever at det har blitt en helt annen stemning her de siste årene. De opplever mer hatkriminalitet, kommentarer og fysisk vold.

Kolbjørnsen mener også at debatter og samtaler kan har en svært positiv effekt på forholdet mellom mennesker fra ulike bakgrunn.

– Målet med festivalen er å minske fremmedfrykten og vi ønsker blant annet å diskutere om det går an å løse konflikter ved hjelp av kunst og kultur som våpen.