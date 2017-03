Mats Beldo ny NSO-leder

KLAR. – Jeg er engasjert og klar til å kjempe for studentene gjennom det neste året, sier den nyvalgte lederen. FOTO: BJØRN KRISTIAN NYLAND

1. juli trer han inn i rollen som Norges mektigste student.



Mats Beldo Styremedlem ved Norges arktiske universitet (UiT).

Sentralstyremedlem i NSO.

Andre nestleder for studentparlamentet ved UiT.

Har en bachelorgrad i statsvitenskap, og skriver masteroppgave i organisasjon og ledelse.

Denne helgen avholder Norsk Studentorganisasjon (NSO) sitt årlige landsmøte. I tillegg til å bestemme hvilken politikk organisasjonen skal føre, skal det også velges ny leder, arbeidsutvalg og landsstyre.

Lederen er valgt, og det var en tydelig rørt Mats Beldo som mottok applaus fra forsamlingen.

– Tusen takk, kjære landsmøte. Jeg er rørt, som dere sikkert ser. Det er har vært en lang prosess.

– Tom for ord

– Jeg har det helt fantastisk, jeg er tom for ord for det er så mye følelser, forteller den kommende studentlederen like etter seieren.

Han forteller at han er ydmyk over å ha fått tilliten, og at han nå må vise seg tilliten verdig.

– Jeg er engasjert og klar til å kjempe for studentene gjennom det neste året.

Det var motkandidaten Hans Christian Paulsen som ble innstilt som leder av valgkomiteen, Mats Beldo legger ikke skjul på at det gjør seieren ekstra stas.

– Det er ekstra godt å vinne selv om jeg ikke var innstilt. Det er ingen tvil om at det føles kjempegodt.

Jeg er engasjert og klar til å kjempe for studentene gjennom det neste året Mats Bedo, nyvalgt NSO-leder.

Skal begynne tidlig

Beldo forteller at han nå er opptatt av å komme raskt i gang og forberede seg til han tar over lederstolen 1. juli.

– For meg er det viktig at vi begynner tidlig med en forventningsavklaring. Det kommer til å bli hektisk, men vi må være i forkant.

– Hvordan skal du feire nå?

– Jeg er fra Nord-Norge, og vi er kjent for å ha det gøy, svarer den kommende studentlederen og ler.

Han avslutter med at han skal bruke dagen til å nyte støtteerklæringen og tilliten han har fått.

Landsmøtet varer til og med søndag. Allerede i ettermiddag skal resten av arbeidsutvalget velges. Saken oppdateres når resultatet er klart.