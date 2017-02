Måtte betale for å stå i ti minus og se på klassekameratene

ENSOM. Kamilla Frandsen var den eneste studenten som ikke kunne stå på ski i emnet FHA212. Likevel måtte hun betale for å være med. FOTO: TOBIAS MANDT

Selv om HVL-student Kamilla Frandsen hadde legeerklæring på at hun ikke kunne delta, måtte hun betale 2000 kroner for å stå ute i 10 minusgrader og se på at medstudentene stod på ski. Den eneste oppgaven hun fikk, var å smøre skiene til klassekameratene.



Våren 2016 skulle folkehelsestudentene ved Høgskolen i Bergen (nå Høgskulen på Vestlandet) på obligatorisk skitur til Geilo. Studentene måtte selv betale for togtur, hotell, heiskort og eventuell leie av ski. Denne typen studieturer er ulovlige.

– Den andre dagen på tur måtte jeg stå ute og se på mens de andre sto på ski. Jeg hadde ikke fått tid til å skaffe varme nok klær en gang. Det var iskaldt, sier Kamilla Frandsen.

På grunn av et mulig tretthetsbrudd i korsryggen, sa både trener og lege sa at hun ikke burde delta. Derfor fikk Frandsen en legeerklæring som sa at hun ikke kunne stå på ski, og søkte om fritak fra turen.

Skulle få alternativt opplegg

– Faglærer snakket veldig mye om å finne et alternativt opplegg til meg, og at jeg kanskje kunne skrive en kompensasjonsoppgave i stedet for å bli med på turen.

Dette skjedde imidlertid ikke.

– Det gikk veldig lang tid før jeg hørte noe om søknaden min, og to dager før jeg skulle dra fant jeg en mail i søppelposten min fra faglærer.

I mailen sto det at søknaden ikke var godkjent og at Frandsen var nødt til å bli med på turen, men at hun skulle få et alternativt opplegg der. Alternativet var å ta faget på nytt året etter, noe som ikke var mulig siden hun skulle på utveksling da.

Da begynte jeg å gråte, og tenkte «hva er det som skjer?» Kamilla Frandsen, folkehelsestudent ved Høgskulen på Vestlandet

«Du kan jo stå her og se på»

På grunn av en legetime fikk Frandsen lov til å reise senere enn de andre studentene den første kvelden. Da hun kom frem var hun med på å smøre skiene til studentene.

– Den neste dagen skulle jeg være med i løypen fordi det skulle være et alternativt opplegg for meg der, men da jeg kom dit og spurte hva jeg skulle gjøre fikk jeg til svar at «det vet jeg ikke, du kan jo stå her og se på».

Senere på dagen spurte hun en lærer om å få varme seg innendørs, noe som var helt greit for denne læreren. Frandsen gikk inn sammen med en annen elev som hadde skadet seg. På kvelden fikk hun tilsnakk fra faglærer for å ha gått inn tidligere på dagen.

Det eneste jeg kunne gjøre var å fryse, se på de andre og kjede meg. Kamilla Frandsen, folkehelsestudent ved Høgskulen på Vestlandet

– Jeg begynte å gråte

– Da begynte jeg å gråte, og tenkte «hva er det som skjer?». Jeg hadde jo gjort mitt beste og det var jo faktisk ikke noe alternativt opplegg for meg. Det eneste jeg kunne gjøre var å fryse, se på de andre og kjede meg.

På tross av at hun ikke hadde stått på ski eller fått et alternativt opplegg, måtte Frandsen skrive en oppgave om skituren da hun kom hjem.

– Denne oppgaven skulle være anonym, men det ble umulig for meg siden alle visste hvem det var som stod og så på ute i kulda, sier hun.

– En drittur

Frandsen er jevnt over lite imponert over hvordan saken hennes ble håndtert av høgskolen.

– De snakker mye om at folkehelse skal være for alle, men da er det rart at de ikke klarer å finne et alternativt opplegg til meg. Det endte opp som en skikkelig drittur.

Studvest har ikke fått tak i rektor ved Høgskulen på Vestlandet, Berit Rokne, i forbindelse med denne saken. I forrige uke, etter at det ble klart at de obligatoriske studieturene, slik som denne, bryter loven , uttalte hun følgende:

– Som høgskole skal vi selvsagt legge til rette for at alle studenter skal kunne følge den obligatoriske undervisningen, uavhengig av økonomi. Hvis det er slik at enkelte studiers bruk av egenandel på obligatoriske studieturer bryter med Universitets- og høgskoleloven, er vi nødt til endre praksisen. Vi kommer til å ta en gjennomgang for å finne ut hvilke studier dette gjelder.

Faglæreren som er omtalt i saken, har fått anledning til å kommentere Frandsens opplevelse. Hun ønsket ikke å gjøre dette, med begrunnelsen at Høgskulen på Vestlandet «ikke kommenterer enkeltsaker om studenter».