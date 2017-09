Catrine (20) måtte stå på sin aller første forelesning

KJIP START. Catrine Fabricius Jul-Rasmussen er ikke imponert over sitt første møte med UiB. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

Universitetet i Bergen gambler med antall oppmøtte studenter, og tilbyr studieplass til mer enn dobbelt så mange som de faktisk har plass til.

Så mye overbooker studiestedene Tallene viser antall studenter som fikk tilbud per studieplass. UiB: 2,12

NHH: 1,71

HVL: 1,68

NLA: 2,36 Kilde: Samordna opptak

– Konsentrasjonen minket utover i forelesningen fordi jeg ble sliten av å stå, forteller Catrine Fabricius Jul-Rasmussen.

Hun er ny student ved Universitetet i Bergen (UiB) og må i likhet med alle bachelorgradsstudenter ta faget Examen philosophicum (ex.phil.). På sin første forelesning i dette faget måtte hun stå, fordi forelesningssalen var overfylt.

– Det ble vanskelig å ta notater, selv om jeg fikk skrevet litt på mobilen. Det er klart det var en ulempe, sier hun.

Ifølge Jul-Rasmussen ga flere medstudenter uttrykk for å være misfornøyde med at det var så trangt.

– De har ikke slept noen ut av forelesning enda

Ved hovedopptaket i 2017 hadde UiB 3973 ledige studieplasser. Antallet søkere som fikk tilbud om studieplass var 8347. Universitetet tilbød altså studieplass til dobbelt så mange studenter som de egentlig har plass til.

Dette er riktignok ikke uvanlig, ettersom flere studenter ikke møter opp eller dropper ut etter hvert.

Likevel mener Håkon Randgaard Mikalsen, leder av Studentparlamentet ved UiB, at denne praksisen er for dårlig. Han sammenligner overbookingen med hvordan flyselskaper selger flere billetter enn de egentlig har.

– Kanskje UiB kan bli «United Airlines of higher education», spøker han.

Han påpeker at det foreløpig ikke er noen som har blitt slept ut av forelesning.

Vi har et ansvar for at alle får plass. Oddrun Samdal, viserektor UiB.

Skylder på studentene

Viserektor ved UiB, Oddrun Samdal, sier når Studvest tar kontakt at det ikke er holdbart at Jul-Rasmussen måtte stå.

– Det er en helt klar forventning om at studentene skal ha en sitteplass. Dersom det blir problematisk er vi nødt til å vurdere om vi må ha flere repeterte forelesninger.

Etter å ha sett nærmere på situasjonen skriver Samdal i en epost til Studvest at problemene kan skyldes at studentene har misforstått hvilken forelesningsrekke de skal følge, siden det er to oppsatte forelesninger som studentene har blitt fordelt på.

I faget ex.phil er det i høst meldt opp 574 studenter fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, opplyser UiB. Det er så mange studenter at det går to forelesninger hver mandag.

I forelesningssalen er det i henhold til brannforskriftene bare plass til 280 personer. På to forelesninger er det altså plass til 560 personer, og UiB legger dermed opp at brannforskriftene brytes dersom alle stiller på forelesning.

Senere tar Studvest kontakt igjen for å spørre om hva Samdal tenker om brannforskriftene.

– Vi har et ansvar for at alle får plass, og vi vil derfor undersøke hvilke parallelle tilbud vi kan tilby. Vi er nødt til å ha et rom i bakhånd, slik at vi har sitteplasser til alle. Dette vil vi jobbe med fram til neste år, uttaler Samdal.

Skal se nærmere på problemet

– Dere skal jobbe videre mot neste år, men hva skjer med de forelesningene som allerede er fulle dette semesteret?

– De kommende forelesningene vil bli tatt opp med de aktuelle fakultetene. Vi vil ta en avgjørelse på hva som skal gjøres, og hvorvidt det skal fortsette slik det er nå.

– På brannforskriftene inne i Egget står det at «Løse stoler ikke skal settes inn i lokalet», noe som ble gjort da Studvest tok bilder. Er dette noe dere vil fortsette med?

– Det vil helt klart avhenge av brannforskriften, og dersom den stadfester at løse stoler ikke skal settes inn i lokalet kan vi ikke gjøre det.

Blant løsningene Samdal trekker fram er en å vurderer hvorvidt forelesningene bør streames i flere forelesningssaler.

– UiB har helt klart sviktet

Studentleder Mikalsen mener det er en selvfølge at alle studentene har sitteplass på forelesning.

– Det er kjempesynd at Jul-Rasmussen har vært nødt til å stå, spesielt under sitt første møte med høyere utdanning. Slik skal det ikke være, og her har UiB helt klart sviktet.

I en senere forelesning fikk Jul-Rasmussen kapret en sitteplass, men heller ikke den var optimal: Hun måtte plassere seg på gulvet helt bakerst i Egget – uten stol eller bord. Der kunne hun ikke se skjermen eller foreleseren.

– Det ble vanskelig å henge med i deler av forelesningen, spesielt i deler hvor vi skulle svare på en undersøkelse. Jeg fikk ikke med meg sammenhengen mellom spørsmålene, sier hun.

Antar at 43 000 studenter vil trekke seg

Nasjonale tall viser at UiBs praksis ikke er uvanlig. Gjennom Samordna Opptak er det i år lyst ut 55 470 studieplasser innen høyere utdanning. Hittil i år har 98 930 personer fått tilbud om studieplass via Samordna Opptak.

Over 43 000 studenter har altså fått tilbud om en studieplass som i realiteten ikke finnes med mindre noen trekker seg.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad, mener dette er nødvendig. Han skriver følgende i en epost til Studvest:

«Dette er normalt. Antallet tilbud som er sendt ut er betydelig høyere enn antallet innmeldte studieplasser rett og slett fordi universiteter og høyskoler har mange års erfaring med slik overbooking. All tidligere erfaring viser at en god del av dem som tas opp enten takker nei eller rett og slett ikke møter ved studiestart»

På spørsmål om dette er tallpynting, svarer Haugstad at det å gi tilbud til flere enn man har plass til er nødvendig for å sikre at studieplassene faktisk blir utnyttet.

«Det ville vært veldig dumt om noen studenter ble stående uten studieplass fordi universiteter og høyskoler ikke overbooker og derfor blir stående med tomme plasser».

