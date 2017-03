Med verden for sine knyttnever

SPARKER FRA SEG. Med henholdvis sølv- og bronsemedalje i sitt nyeste mesterskap, er Bettina Padoin en lovende kickboksingutøver. FOTO: MARIE-LOUISE DEIKE.

Bettina Sollie Padoin har drevet med kickboksing i tre år. På den korte tiden har hun slått og sparket seg til medaljer i både Italia og Irland, men ute på gata knytter hun ikke nevene.

Lyden av tunge slag runger i gangene til Bergens Kickboksings lokaler. En psykologistudent langer ut mot en sliten boksesekk inne i et av treningsrommene.

– Hei, utbryter hun idet hun ser oss.

Bettina Sollie Padoin er navnet på den hardtslående psykologistudenten. Hun har all grunn til å være fornøyd. For ikke lenge siden kom hun hjem fra turnering i Irland, med både sølv og bronse i bagasjen. Tillatelsen til å bokse profesjonelt kom også til Norge for et par år siden, og Padoin tror det kan føre til at flere velger å kaste seg inn i ringen.

Bare én hjernerystelse

Kickboksingmiljøet her i Bergen er ifølge Padoin veldig sammenknyttet, til tross for at begge parter, både vinner og taper, ofte ender opp med hovne ansikter ispedd et par tykke blåveiser.

– Til tross for at det er en individuell idrett, så ser vi på oss selv som et lag. Bergen kickboksing er en gjeng som heier hverandre frem! sier Podein.

– Er det ikke egentlig ganske farlig? Kan man ikke brekke bein og sånn?

– Det er ikke så brutalt som man skal ha det til. Man kan selvfølgelig skade seg, men det samme gjelder innenfor mange andre idretter. Det er flere leger til stede under kamp også, og vi gjør jo dette fordi vi synes det er gøy.

Selv har hun heller ikke vært utsatt for noen alvorlige skader.

– Bare én hjernerystelse og et brukket ribbein.

Gull i Italia

Sekker dingler fra taket og ved siden av oss står bokseringen. Den samme ringen som alltid ender opp med så mye blod på seg i slutten av boksefilmer fra USA.

– Hvordan er det å møte motstanderen din i en slik ring?

– Det er mye støy rundt, men slik føles det ikke. Når man er i kampmodus er det som om alt blir helt stille. Det var et stort publikum da jeg bokset finale i Irland, men alt man hører og konsentrerer seg om er coachens instruksjoner.

Psykologistudiet er ikke for lettvektere. Det krever mye tid, men det har ikke satt en stopper for ambisjonene innen kickboksing.

– Først vil jeg kvalifisere meg til NM. Jeg har ikke hatt anledning til å delta i kvalifiseringsrundene denne gang, men neste år satser jeg på å klare kravene, sier hun.

I juni i fjor reiste hun til Italia for å delta i World Cup, en turnering hvor utøvere fra ulike land møtes i ringen for å slenge uppercuts og sidekicks i hverandres retning.

– I finalen møtte jeg en italiener, og underveis i kampen følte jeg at det kunne gå min vei. Det er det første gullet jeg har vunnet.

Fight night, ikke street fight

Thea Ness er en av de fremste utøverne Norge kan skilte med innen kickboksing. Navnet er derimot ikke like kjent som navnet på landets fremste bokser, Cecilia Brækhus.

– Norge har mange gode utøvere internasjonalt innen kickboksing, men sporten får ikke like mye oppmerksomhet som MMA og boksing, sier Padoin.

– Er det vanskeligere for kvinner å slå gjennom i en sportsgren som har vært så dominert av menn?

– Jeg har ikke opplevd det slik. Utøvere som Næss og Brækhus har nok vært med på å gjøre kampsport tilgjengelig for alle.

Etter at forbudet mot kampsport ble opphevet har også mulighetene åpnet seg her i studentbyen Bergen. To ganger har Bergen kickboksing arrangert såkalte Fight-nights, proffkamper med publikumsplasser til salgs.

Padoin ser også helst at folk veksler slag og spark innenfor kontrollerte rammer. I alle fall ikke på brosteinen i Bergens gater sene lørdagskvelder.

– Jeg har aldri brukt det i selvforsvar. Det er selvsagt litt slingringsmonn dersom man blir angrepet, men man skal være bevisst på at det egentlig ikke er lov, forteller hun.

Bedøvelse mot eksamensangsten

Studenter generelt er ikke fremmede for stress. Mangel på beroligende midler er det heller ikke, og flere har gått reseptens vei for å prestere bedre på eksamen.

Padoin har derimot en noe annerledes tilnærming til studiene.

– Kickboksing er en form for terapi. Fysisk aktivitet er viktig uansett for at man skal ha det bra psykisk.

Kampsport krever ifølge henne selv også mye fokus og konsentrasjon, i tillegg til at det gir en enorm mestringsfølelse.

– Det høres kanskje rart ut, men jeg klarer å kontrollere eksamensangsten bedre på grunn av kickboksingen. I kampsituasjon må man jo passe på at nervøsiteten ikke tar overhånd, og det samme gjelder når man skal forberede seg til en viktig prøve.