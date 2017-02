Meld dere inn i debatten

LESERINNLEGG: Institutt for sammenliknende politikk oppfordrer studenter til å engasjere seg i offentlig debatt og i diskusjoner om nyhetsbildet.

I et innlegg i Studvest oppfatter Linnea Skare at forelesere ved Institutt for sammenliknende politikk skulle være overdrevent kritiske til den fjerde statsmakt. Dette håper jeg ikke er et representativt bilde av de faktiske forhold.

Ansatte ved instituttet blir jevnlig kontaktet av journalister, enten for å få innblikk i aktuelle saker eller gi kommentarer til aktuelle hendelser. Det er mitt inntrykk at ansatte mer enn gjerne uttaler seg om aktuelle spørsmål de har kompetanse på.

Journalister og professorer kommer selvfølgelig i ulike varianter. Noen journalister kan være på jakt etter å få bekreftelser på en vinkling de finner spennende, selv om en slik vinkling kanskje ikke deles av den ansatte. Noen ansatte kan også være misfornøyd med oppslag de er involvert i, eller kanskje også kritisk til måter saker generelt er presentert.

Her det viktig å ta maktfordelingen som ligger til grunn får vårt demokratiske samfunn på ytterste alvor: at den fjerde statsmakt skal være fundert på en fri og uavhengig presse, og at denne pressen selv må kunne utsettes for kritikk og debatt.

Men det er uansett endel av akademias samfunnsoppdrag å formidle kunnskap og å delta i den offentlige debatt enten sakene dreier seg om representativitet på Stortinget eller samfunnsutvikling i Kina.

Derfor er det helt uproblematisk å slutte seg til Skares oppfordring til studentene om å følge med i mediebildet og bruke pressen selv til diskusjoner om sensasjonalisme og forskningsresultater.