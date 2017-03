Mer lønn til flere forelesere

ANERKJENNELSE. Nestleder i Realistutvalget, Natalie Johnsen, mener at ordningen kan gjøre det mer attraktivt å være en god underviser. ARKIVFOTO: INGRID KVÅLE FALEIDE

UiB vil gjøre det mulig for flere undervisere å bli belønnet for god undervisning. Professor frykter at de mest underholdende foreleserne vil belønnes fremfor dem som er faglig flinke.

KRITERIER FOR LØNNSØKNING Fokus på studentenes læring.

En klar utvikling over tid.

En forskende tilnærming.

En kollegial holdning og praksis.

Universitetet i Bergen (UiB) vil utvide ordningen hvor gode forelesere kan søke om tittelen «fremragende underviser» og dermed få en lønnsøkning.

Ordningen har så langt vært et prøveprosjekt ved Det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Mat. Nat), men UiB ønsker nå å utvide den til å gjelde alle fakulteter. Dette kom fram under et møte i utdanningsutvalget ved UiB forrige uke.

Ansatte som leverer gode forskningsresultater har fra før mulighet til å få bedre lønnsvilkår på bakgrunn forskningen. Viserektor for utdanning Oddrun Samdal begrunner utvidelsen med at undervisningen nå skal likestilles med forskning.

­– Vi er opptatt av å likestille forskning og utdanning. Dette skal gjenspeile seg i måten vi anerkjenner innsats på, sier hun.

Frykter feilprioritering

Kristin Strømsnes, professor ved Institutt for sammenliknende politikk, er positiv til å øke statusen til undervisning. Hun er likevel usikker på hvordan ordningen vil utspille seg.

– Det er en klar fare for at sirkushesten vil bli verdsatt mer enn arbeidshesten. Solid og systematisk fagformidling vil kanskje ha en tendens til å bli oversett til fordel for forelesere som har en større underholdningsverdi der og da.

Til tross for dette understreker Strømsnes at hun er positiv til mer erfaringsutveksling og diskusjon av undervisningspraksis.

Viserektor Samdal har forståelse for Strømsnes bekymring, men understreker at ordningen som har vært forsøkt på Mat. Nat. har en klar orientering mot arbeidshesten.

– Denne ordningen vil ikke rette seg mot dem som er dyktige formidlere, for dem finnes det andre priser. Ordningen vektlegger bruk av eksisterende læringsforskning og forventing om å evaluere egen undervisning.

Fornøyde studenter

Student og nestleder i Realistutvalget, Natalie Johnsen, mener at ordningen kan bidra til et større fokus på diskusjon rundt undervisning.

– Mottakerne av tittelen «fremragende undervisere» skal danne et forum hvor de deler erfaringer med kollegaer. Dette er en mulighet til å inspirere andre undervisere til å ta i bruk nye metoder.

Johnsen, som representerer studentene ved Mat.Nat, forteller at studentene er fornøyde med utvidelsen av ordningen og at den kan rette mer søkelys på undervisning ved universitetet.

– Det har lenge vært et stort fokus på forskning i universitetssektoren. Dette er selvfølgelig viktig, men undervisningen må ikke glemmes.

20 søknader fra Mat.Nat

Siden prøveordningen på Mat.Nat startet har det kommet en stortingsmelding med et forslag om at slike ordninger skal være etablert på alle universiteter og høyskoler innen to år. Om dette blir en realitet, vil bli bestemt i juni.

Samdal forteller at universitetet startet arbeidet før stortingsmeldingen og at de vil arbeide for å lande på en felles ordning for hele UiB i løpet av 2021. Responsen fra Mat.Nat har vært god, ifølge Samdal.

– Det har vært stor interesse ved Mat.Nat, med rundt 20 søknader fra til sammen 6 av 8 institutter.

Disse søknadene vil være ferdig behandlet 15. juni i år og Samdal regner med at flere fakulteter vil følge Mat. Nat i løpet av høsten.