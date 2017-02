«Fremragende undervisere» handler ikke bare om de gode

ARKIVFOTO: MARIE HAVNEN

Også de som aldri kommer til å bli få lønnstillegget kommer til å tjene på ordningen.

De siste ukene har vedtaket som ble gjort av fakultetsstyret på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet den 16.06.2016 gått sin rundgang i media. Det er ikke grenser for hvem som har omtalt det, til og med Dagbladet. Jeg tar meg en times tid fri fra masteroppgaven for å si det jeg ofte spør meg selv når jeg ser noen som uttaler seg kritisk til dette: Har dere lest vedtaket?

Jeg velger nå å se bort i fra de innlysende godene som allerede er bragt frem av gode skribenter ellers (i både Khrono, Studvest og på forskning.no). Det jeg ønsker å sette fokus på, er de tilsynelatende ikke-innlysende godene. Om du ikke har lest vedtaket så står det blant annet:

«Ordningen innebærer at:

Særskilt dyktige, ambisiøse og pedagogisk kompetente undervisere belønnes og anerkjennes gjennom at de etter søknad tildeles den pedagogiske kompetansegraden Excellent Teaching Practioner / Fremragende underviser (ETP /Fund) med en tilhørende lønnsøkning.»

Intet nytt der. Jeg lurer dog på om enkelte som har skrevet om temaet ikke kom lenger dit. Det siste punktet i denne listen over hva ordningen innebærer har jeg ikke sett nevnt noen steder ennå:

«De belønnede undervisere danner fakultetets Pedagogiske Akademi, som dannes med det formål å bidra til å heve utdanningskvaliteten på fakultetet gjennom en kollegial og samarbeidsorientert undervisningskultur; for eksempel gjennom å ta ansvar for og delta i, faglig, pedagogisk og didaktisk utviklingsarbeid, kollegiale fora og tiltak for undervisningsutvikling, samt veiledning (mentorskap) av kolleger. Til dette får det pedagogiske akademiet råderett over pedagogiske utviklingsmidler, som kan tildeles både akademimedlemmer og andre etter søknad. Fakultetet bistår akademiet med administrasjon av ordningen.»

Nå som diskusjonen vedrørende økonomisk belønning som insentiv ser ut til å være noe over, håper jeg vi kan fortsette å beholde diskusjonen rundt det som faktisk ligger til grunn i vedtaket. Senest 3. februar leste jeg et kritisk innlegg der en av Studvests journalister sier at ordningen bare fokuserer på de gode underviserne, og glemmer å ha fokus på de underviserne som har mer å jobbe med. Det jeg lurer på da, er hvor denne anklagen kommer fra? Det står svart på hvitt i vedtaket at det er nettopp det som vil bli gjort.

En kan være uenig om forskning skal likestilles med undervisning eller ikke, men for meg er det ikke tvil om at de beste underviserne med et fokus på studenters læring bør belønnes. Om et resultat av denne belønningen er at de kan bidra til et felles løft ved hjelp av mentorskap, utviklingsarbeid og et åpent forhold til undervisning mellom kolleger har vi ingenting å tape. Det gleder meg at vår kunnskapsminister også er med på dette. Dette vil uten tvil bidra til en felles kvalitetsøkning innenfor undervisning slik det har gjort andre steder.

Per dags dato er det mye forskningssamarbeid, men undervisning er noe vitenskapelig ansatte ofte holder for seg selv. Tittelen «fremragende underviser» vil bidra til å danne et kollegialt samarbeid med fokus på erfaringsutveksling, slik forskere har lignende forum for i dag. Samtidig vil det redusere avstanden mellom de to rollene, og sørge for en fremtid med styrket kvalitet på utdanningene i Norge.