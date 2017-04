– Merkelig å favorisere én type studier

FAGLIGE AMBISJONER. Marianne Andenæs mener faglige ambisjoner og interesse for å bli lærer bør komme før økonomisk motivasjon. FOTO: SKJALG BØHMER VOLD

Norsk studentorganisasjon reagerer på den nye ordningen hvor lærerstudenter får slettet store deler av studielånet sitt.

Slik blir ordningen Studenter som fullfører en femårig utdanning på normert tid vil få ettergitt ca. 50 000 kroner.

Studenter som fullfører en lærerutdanning for 1.-7. trinn får ettergitt ca. 55 000 kroner.

I tillegg til ordningene over vil studenter som tar jobb i Nordland, Troms eller Finnmark etter utdanningen få ettergitt yttterligere 55 000 kroner.

På fredag ble det klart at de som begynner på lærerutdaningen neste semester kan få ettergitt opptil halvparten av studielånet. Tiltaket er ment å skulle gjøre det mer attraktivt å bli lærer, men har også vekket negative reaksjoner. Norsk Studentorganisasjon (NSO) er blant dem som mener det er svært uheldig å favorisere én gruppe studenter fremfor andre.

– Bekymret

Ifølge regjeringen trenger Norge over 35 400 nyutdannede lærere de neste ti årene hvis man skal erstatte dem som går av med pensjon. NSO mener at regjeringen generelt ikke bør la slike prognoser legge grunnlaget for økonomiske insentiver.

– Det er liten tvil om at behovet for lærere er stort, men vi syntes ikke det er riktig å bruke penger som lokkemiddel til lærerstudiet, sier NSO-leder Marianne Andenæs.

Hun peker også på at det for fem år siden var slik at «alle» måtte bli oljeingeniører, som følge av statistikk fra Statistisk Sentralbyrå. Derfor mener hun at studiestøtteordninger generelt ikke bør baseres på trender og kortsiktige svingninger i prognoser.

Ifølge Andenæs er det bekymringsverdig at ett studie blir prioritert fremfor andre.

– Gjennom et slikt tiltak sender regjeringen og støttepartiene et signal om at enkelte utdanninger er viktigere enn andre, og setter dermed studier direkte opp mot hverandre. Dette bekymrer oss fordi vi er avhengige av kompetanse på mange fagfelt, ikke bare ett.

I utgangspunktet er vi usikre på om et slikt tiltak vil tiltrekke mange nye studenter som ikke har vurdert læreryrket fra før. Dag Roness, leder for undervisningsutvalget ved Institutt for pedagogikk, UiB

UiB er positive

De ansatte ved lærerutdanningen på Universitetet i Bergen (UiB) er positive til ordningen. De er likevel usikre på hvor mange nye studenter som vil trekkes til å bli lærere.

– I utgangspunktet er vi usikre på om et slikt tiltak vil tiltrekke mange nye studenter som ikke har vurdert læreryrket fra før, sier leder for undervisningsutvalget ved Institutt for pedagogikk på UiB, Dag Roness.

Han mener likevel at insentivet kan være med på å vinne over dem som har vært usikre, og at de derfor forholder seg positive.

– Vi tror ikke at intensjonen med dette tiltaket er å favorisere én gruppe studenter, men derimot å gjennomføre målrettede tiltak for å dekke opp om en voksende lærermangel, sier han.

Må velge bedre tiltak

Den nye ordningen vil koste rundt 134 millioner kroner i året.

– Dette er en veldig stor sum, som heller burde bli brukt til å øke studiestøtten for alle studenter, mener studentleder Andenæs.

Fremfor å gi de nye lærerne økonomisk motivasjon bør det satses mer på å løfte utdanningskvaliteten generelt, forteller hun.

– Utdanningsinstitusjonene må vekke elevenes faglige interesse for å bli lærere, gjennom blant annet målrettede rekrutteringskampanjer basert på det faglige innholdet i utdanningene. De økonomiske insentivene bør ikke styre hvilken utdanning man velger å ta.