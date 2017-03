– Merkelig opplegg

DEBATT. Mathias Fischer (til høyre) utfordret de andre paneldeltakerne på deres meninger om merittering av dyktige undervisere. FOTO: ADRIAN BRUDVIK

UiB jobber med å utvikle en ordning hvor de beste foreleserne skal belønnes økonomisk. – Det er de dårlige foreleserne som er problemet, mener student.

Disse deltok i debatten Oddrun Samdal : Viserektor for utdanninging ved UiB.

: Viserektor for utdanninging ved UiB. Reidar Lyng : Førsteamanuensis i universitetspedagogikk ved NTNU.

: Førsteamanuensis i universitetspedagogikk ved NTNU. Mathias Fishcher : Student ved UiB og kommentator i BT.

: Student ved UiB og kommentator i BT. Ivar Bragelen: Førsteemanuensis NHH. Er ekspert på økomisk motivasjon.

Universitetet i Bergen (UiB) har i det siste begynt å legge til rette for at dyktige undervisere skal kunne søke om høyere lønn. Dette er som følge av at regjeringen har ytret ønske om at alle universiteter og høyskoler skal innføre meritteringsordninger i løpet av to år.

Onsdag morgen inviterte Nasjonalt senter for kvalitet i utdanningen (NOKUT) til frokostmøte der det ble debattert hva som skal belønnes og hvordan det skal gjøres.

– Ordningen er et viktig initiativ for å synliggjøre fokuset på likestilling mellom forskning og undervisning, sa paneldeltaker Oddrun Samdal, viserektor for utdanningved UiB.

Ifølge Samdal kan det ta mellom seks og åtte år å endre en undervisningskultur ved et universitet, og hun mener at denne ordningen kan være et steg på veien dit.

Bekymret for de dårlige foreleserne

Blant dem som er skeptisk til ordningen, er Mathias Fischer. Han er bekymret for at det generelle nivået på forelesere ikke vil bedres av å belønne de beste.

– Å belønne de beste foreleserne vil ikke gjøre noe med de dårligste. Og det er de dårligste som er problemet, sa han.

Fischer er filosofistudent ved UiB og jobber som kommentator i Bergens Tidende. Han mener selv å ha opplevd dårlige forelesere som ikke ville blitt påvirket av at de beste kan bli «fremragende undervisere».

– Dersom man vil heve nivået burde man gjøre det på ledelsesnivå, og følge opp hver enkelt foreleser. Det er ikke normalt å lede en organisasjon med å innføre slike merkelige opplegg.

Samdal på sin side tror at de som belønnes av ordningen vil kunne være gode rollemodeller i læringsmiljøet, og dermed påvirke andre.

– Erfaringsdeling er viktig. Det ligger som grunnlag i modellen vi prøver ut nå, mener hun.

– Økonomisk motivasjon virker

Førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole (NHH), Iver Bragelien, deltok også i samtalen. Han har forsket på økonomisk motivasjon, og mener at det ikke er tvil om at økonomiske insentiver fungerer.

– Dette er likevel ikke et tiltak som løser alt. Det er ikke slik at de dårligste foreleserne blir bedre av at man belønner de flinkeste.

Bragelien mener imidlertid at det kan være positivt om tiltaket kan løfte formidlingens status.

– Vi kan ikke si at dette tiltaket alene kommer til å føre til bedre undervisning, men det kan være et steg i riktig retning, mener han.

Ikke så dyrt

Viserektor Samdal understreker at ordningen bare er ett av mange tiltak som skal gjøres for å heve nivået på all undervisning.

– Men du er ikke redd for at ordningen fører til store kostnader, uten særlig effekt?

– Nei. Det er ikke store summer som brukes på dette, og pengene som brukes kan være en god investering for å øke kompetansen.

Samdal forklarer at det så langt er 20 undervisere som har søkt om å bli belønnet. Sett at halvparten av disse får søknaden innvilges, vil det koste universitet om lag en halv million kroner.