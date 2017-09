Mini-guide til utelivet under sykkel-VM

REGNER MED PÅGANG. Det Akademiske Kvarter forbereder seg på mye folk under sykkel-VM. ARKIVFOTO: SESILIE BJØRDAL

Studentstedene Kvarteret og Ricks har ingen planer om å ta pause under mesterskapet.

Sykkel-VM nærmer seg, og det har fått rykter om opp mot 500 000 tilskuere. Her blir det trangt om plassen, også når du vil ta en etterlengtet pils på byen eller henge på ditt favorittutested lørdag kveld. Byen stenges av for trafikk, og det samme med mye av kollektivtrafikken. Men hva skjer med utestedene i Bergen når sykkelentusiastene tar over byen?

Regner med trøkk på Kvarteret

I og med at mye av sentrum vil være delvis avsperret og fylles opp med turister, vil det begrense valgmuligheten til studentene ytterligere.

Kvarteret regner med en del mer pågang, og forbereder seg ekstra på det trøkket som kommer:

– Vi kommer nok til å se det litt an, men vi har i alle fall satt av ressursene til at vi kan holde åpent studentenes «andre hjem» her på Kvarteret, slik at bergensstudentene har et sted å være og følge med på sykkel-VM fra, sier PR-ansvarlig på Kvarteret, Martin Olsen Corneliussen.

– Det kommer nok til å bli en storskjermvisning eller to på huset.

Sykkelfest på bryggen

For de som virkelig vil ta del i folkefesten 16. – 24. september er bryggen det rette stedet for både utepils og livewatching av sykkel-VM. Her blir det uteservering langs sykkeltraséen, også for de under 20 år, i regi av Bergen servering.

Har vi været på vår side, noe som kanskje ikke er veldig sannsynlig, byr det på muligheter til å se de aller største sykkelstjernene fra sidelinja i godt selskap og med en iskald øl i hånden.

– Ricks kjører på

Ricks har vist seg å være et av bergensstudentenes favorittutested, og i likhet med de andre, regner de med en del mer folk enn vanligvis. Det setter imidlertid ingen stopper for driften og de faste konseptene på huset.

– Det blir som det pleier å være. Vi sørger for å sikre utfordringene knyttet til varelevering på forhånd, og studentene er velkomne til å ta del i sykkelfesten også fra Ricks, sier Erik Andre Videnes, avdelingsleder for Ricks.

Sykkel-VM skal altså om det går som planlagt ikke sette en stopper for utelivet.

Fem studenter om uteliv

Hva synes du om utelivet i Bergen?

Hva er ditt favorittutested?

Hvordan tror du sykkel-VM vil påvirke utelivet?

Lars Andre Stallemo (24)

Studerer rettsvitenskap

– veldig bra!

– Der vi pleier å ha eksamensfest er det ganske gøy, Jovial heter det vel.

– Jeg bor midt i sentrum, så jeg tror ikke det blir noe problem å komme seg til og fra utestedene, men det blir nok litt mer kø.

Daniel Odnæssveen (20)

Studerer historie

– I forhold til Gjøvik, der jeg kommer fra, er det meget bra. Der har vi to utesteder.

– Ricks.

– Jeg tror ikke det vil ha noe å si for min del hvertfall.

Mathilde Johansen (20)

Studerer psykologi profesjon

– Jeg synes det er veldig mye forskjellig å velge i, noe som passer for alle.

– Ricks.

– Jeg har vel tenkt mest på kollektivtrafikken. Jeg bor på Danmarksplass, så lurer litt på hvordan jeg skal komme meg til og fra byen. Det blir nok en del kaos!

Tobias Eilertsen (19)

Studerer datateknologi

– Jeg har vel egentlig ikke så mye erfaring, annet enn fra fadderuka, og det er vel ikke helt standarden. Det er bedre enn Oslo hvertfall, men det skal ikke så mye til.

– Det kan jeg egentlig ikke svare på. Har lite kontroll enda, har vært litt over alt.

– Sykkel-VM? Jeg interesser meg egentlig ikke så mye i sykkel, men kult, visste ikke at det skulle være sykkel-VM en gang.

Ragnhild Romøren (20)

Studerer historie

– Greit. Det er bedre enn jeg forventet etter at jeg ble 20.

– Jeg liker egentlig å gå på konserter eller der det er arrangementer, men kanskje Ricks.

– Jeg er egentlig ikke så veldig bekymret. Det blir nok fullt på utestedene, men bra. Det er gøy med nye folk!