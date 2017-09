Minnestund for Frank Aarebrot

BILDESERIE. Søndag kveld var rundt 200 mennesker samlet på muséplass for å minnes Frank Aarebrot.

Lørdag kveld kom nyheten om at den folkekjære UiB-legenden Frank Aarebrot hadde gått bort, 70 år gammel. På kort varsel arrangerte Studentersamfunnet minnestund for professoren.

– Det gikk over all forventing med tanke på antall oppmøtte, sier Samfunnet-leder Oda Bjerkan.

Hun forteller at de besluttet å holde minnestunden søndag kveld fordi valget mandag ville gjøre at det ble så mye oppmerksomhet på andre ting.

– Jeg tror folk trengte å samles for å sørge og for å vise Frank den respekten som han fortjener.

Samfunnet-lederen påpeker at Aarebrot var en unik mann, som har betydd veldig mye for mange mennesker.

Blant dem som holdt minneord var byråd Anna Elisa Tryti.

– Et stort tre i skogen er borte, sa hun.

Også Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen, var blant de oppmøtte søndag kveld.

– Det handler om å dele kunnskap raust. Og om det var noe Frank Aarebrot gjorde, så var det å dele kunnskap raust. Fordi han var en raus mann, sa Olsen i sine minneord.

På minnestunden var det kor som sang.

Også Stortingskandidat Jette Christensen (Ap) var blant de oppmøtte.

Etter fem taler, to musikalske innslag og ett minutts stillhet var minnestunden for Frank Aarebrot over. Bergensregnet slukket etter hvert lysene, men ikke den kollektive beundringen og respekten for professoren.