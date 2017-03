Mitt UiB-app kommer til høsten

APP. Universitetet i Bergen betaler i underkant av 500.000 for Mitt UiB-appen som vil komme til høsten. ILLUSTRASJONSFOTOFOTO: ADRIAN BRUDVIK

Appen vil blant annet gi oversikt over oppgaver, kalenderen og vise meldinger fra underviserne.

Mitt UiB En læringsplattform hvor studentene blant annet kan finne timeplan, meldinger og levere oppgaver.

Nettsiden erstattet «Mi side», og ble innført høsten 2016.

Neste semester kommer en mobilversjon av «Mitt UiB».

Nettstedet «Mitt UiB» ble innført for studentene ved Universitet i Bergen (UiB) i fjor. Men nettstedet er ikke tilpasset mobil, og en egen Mitt UiB-applikasjon har foreløpig måttet vente på seg.

Nå lover UiB at en app skal være klar til neste semester.

– Ideelt sett skulle vi innført nettsiden og appen samtidig, men det ble for travelt, sier Mathilde Holm, som er administrativ leder for UiBs digitale satsning.

Dermed måtte universitetet vente med å utvikle appen. Høsten har de brukt på å finne ut hvordan appen bør utformes.

Vil ha innspill fra studenter

Flere studenter har vært med på å bestemme hva appen skal inneholde, ifølge Holm. Funksjoner som kalender, oversikt over oppgaver og meldinger fra underviserne vil være en del av appen, forklarer hun.

– Vi vet at mange studenter bruker telefonene mye, og det har vært et tydelig signal fra dem om at de ønsker en app til mobil. Derfor vil vi ha en egen app, sier Holm.

Selv om appen vil beholde ikoner og design fra nettsiden, vil ikke appen se lik ut, ifølge Holm.

Det er firmaet Capgemini som skal utvikle appen, og UiB betaler dem i underkant av 500.000 for oppdraget.