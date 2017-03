Musikalsk drittslenging på HVL

INTENST. Koret var både høyt og lavt under opptredenen ved bruk av Jostein Stalheims dirigering og faste håndbevegelser. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

Studenter og ansatte ved Høgskolen på Vestlandet «dret i det» og fått ut frustrasjonen ved hjelp et kor, en nettside og en utedo.

VÅGESTYKKET Vågestykket er en serie tidsavgrenset kunstprosjekt ved Høgskolen på Vestlandet, campus Kronstad.

Målet med kunstprosjektet er å aktivisere mennesker på og rundt Høgskolen, og se nærmere på skolens samfunnsoppdrag.

Startet opp i 2016 og avsluttes i 2018

– Utedoen er gjerne der man slår av en prat og slenger drit om løst og fast om den «irriterende nabokjerringen» og annet sladder, sier musiker og komponist Jostein Stalheim.

Jostein Stalheim og Jon Hoem er duoen bak Vågestykkets utstilling på Høgskulen på Vestlandet (HVL) «Drit i det!», der studenter og ansatte på HVL har fra januar av hatt muligheten til å slenge drit og få ut frustrasjon ved å sende inn meldinger til dritprat.no. Disse meldingene ble senere en sangtekst som koret fremførte onsdag formiddag.

VIDEO: TORIL SUNDE APELTHUN

Snudd opp-ned

Stalheim forteller at ideen egentlig begynte som et prosjekt med stoler som det skulle skje noe spesielt med når man satte seg på dem, for eksempel at det poppet opp et kor eller en felespiller.

– Vi bestemte oss for å snu om på det, der vi som er i koret sitter i stolen og mottar, mens det er studentene og ansatte som leverer. Dette gjør de ved å sende inn tekster, og blir dermed en aktiv del av prosjektet, sier Stalheim.

Nettsiden dritprat.no ble opprettet, og de beste og verste tilbakemeldingene ble plukket ut og laget om til et talekorverk som onsdag 15. mars ble fremført av studenter på HVL.

Dirigerer med en twist

Stalheim, som er komponisten bak talekorverket, bruker en spesiell form for dirigering når han leder koret gjennom musikkstykket og bruker døvetegn eller håndfaste tegn som har ulike betydninger. Med denne teknikken blir det forskjellig fra gang til gang.

– Jeg har et repertoar med tegn som har en fast betydning, så er det opp til meg hvordan jeg bruker dem, sier Stalheim.

Det eneste som ikke forandrer seg er naturlydene som spilles i bakgrunnen.

– Hvorfor har du valgt å bruke natur- og dyrelyder?

– Det stammer fra tanken bak utedoen. Når man går på en utedo er man jo i naturen, så planen var å tilføye naturelementer med kråke- og skjærelyder som man gjerne forbinder med det å være ute i naturen, sier Stalheim

– Ikke vanlig kor

To av dem som var med å fremføre var Ola Baen Michelet og Runar Steen Hansen som begge studerer grunnskolelærer med musikk på HVL. De synger begge i HVL sitt kor til vanlig, men aldri vært med på noe lignende før.

– Det var en spennende prosess, og selv om vi syntes det var kleint i starten, ble det bedre når vi fikk musikken og lydene kom inn i bildet. Det var gøy og annerledes enn det vi vanligvis gjør, sier Michelet.

– Det er veldig annerledes enn hva et vanlig kor gjør, legger Hansen til.

På tross av et kor noe utenom det vanlige og dosen med kleinhet, kunne både Hansen og Michelet tenke seg og være med på noe lignende en gang i fremtiden.