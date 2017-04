Musikkstudenter har ennå ikke fått eksamensdato

MISFORNØYD. Det å ikke vite når man skal ha eksamen, gjør det vanskelig å planlegge, synes musikkstudent Inge Starheim Ytrehus. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN.

– Det er jo helt håpløst å ikke vite hvilken tid man har eksamen. Den uvissheten er veldig kjip, sier musikkstudent ved griegakademiet om de manglende eksamensdatoene.

– Jeg tror det er litt ymse hvem som har fått eksamensdato. Noen har fått, andre ikke. Det pleier å komme et dokument med alle datoene, men det har vi ikke fått ennå, sier Inge Starheim Ytrehus.

Han går tredjeåret på utøvende musikk ved Griegakademiet, nå tilhørende Fakultet for kunst, musikk og design (KMD). Starheim Ytrehus forteller at i løpet av de tre årene han har gått der, har de alltid fått eksamensdatoen til spilleeksamen, altså den praktiske delen, veldig sent i semesteret. Denne gangen måtte han selv gå og spørre fakultetesledelsen for å få datoen.

– Det er jo helt håpløst å ikke vite hvilken tid man har eksamen, særlig fordi fagene ikke tar hensyn til hverandre. Plutselig får man eksamensdato nesten samtidig som man har innlevering i et annet fag, sier Starheim Ytrehus.

Instituttet beklager

Frode Thorsen, instituttleder for Griegakademiet, erkjenner at instituttet ikke har vært gode nok til å informere.

– Vi må bare beklage at vi er forsinket med eksamensplanleggingen. Vi har hatt en del trøbbel på dette feltet over en tid, men det har vært litt spesielle forhold i år, sier han.

Thorsen forklarer at eksamenslogistikken på Griegakademiet er veldig kompleks, fordi de må koordinere mange enkeltpersoner.

– De som skal opp til eksamen skal gjerne ha flere medspillere, akkompagnatør, de trenger rom og utstyr, og alle skal ha sine interne og eksterne sensorer. Det er med andre ord ikke det samme som vanlige skoleeksamener, det kan ikke sammenliknes med andre eksamener på universitetet i det hele tatt.

Han forsikrer om at det jobbes intenst med å få på plass eksamensdatoene så fort som mulig.

– Noe er publisert av eksamensdatoer, og noe kommer neste uke, men jeg kan ikke si nøyaktig når alt er klart. Det er en veldig stor utfordring for dem som jobber med det, og i år har vi hatt en del endringer i bemanning som har gjort at vi har kommet seint ut. De jobber på spreng for å få det i orden, og jeg tror absolutt at det skal gå bra, sier han.

– Kjipt å ikke vite

Student Starheim Ytrehus har fått eksamensdato 26. mai, og har derfor en måned på å planlegge. For dem som ikke har fått eksamensdato ennå, blir det vanskeligere, tror han.

– Den uvissheten er veldig kjip, og det er spesielt problematisk i dette faget, fordi vi er avhengig av å ha med oss noen til å spille på eksamen. Selv om man skal ha solo, må man ha med seg pianist. Det er vanskelig å planlegge sammen med andre når man ikke kan si når eksamen skal være.

Instituttleder Thorsen er klar på at informasjonsstrømmen ikke har vært god nok.

– Det går an å sende ut perioder og aktuelle datoer på forhånd, før man vet eksakt, og det erkjenner vi at vi ikke har vært gode nok til.