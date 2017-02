Mystisk lukt stengte Kvarteret

I januar kunne ikke Kvarteret holde åpent på grunn av en lekkasje fra sprinkelanlegget. Denne gangen var det en mystisk drivstofflukt som satte kroken på døra for lørdagens festligheter. ARKIVFOTO: SESILIE BJØRDAL.

– Vi vet ennå ikke årsaken til problemet, men det er ikke farlig å være her nå lenger, sier Kvarteret-leder.

Lørdag kveld meldte brannvesnet fra på Twitter om en mystisk røyklukt som de var tilkalt for å undersøke på Det Akademiske Kvarter. Leder på huset, Sigrid Gausen, forteller om en drivstoff-aktig lukt som ble oppdaget i rommet Tivoli, og som spredde seg i huset og ble mer og mer intens.

– Etterhvert ble det fysisk ubehagelig å være i mange av rommene. Det var litt skummelt, så vi så oss nødt til å kontakte brannvesenet, sier Gausen.

I tillegg til lukten, fant driftsleder og NOKAS fram til en til da ukjent alarm som hadde gått. De ble enige om at det ville være tryggest å tømme huset, forteller hun.

– Da brannvesenet kom, fant de heller ikke årsaken, men de hadde en teori om at det kunne komme fra grunnvannet. Vi fant i ettertid også ut at alarmen som gikk var tilknyttet grunnvannet, sier Gausen.

Brannvesenet målte luftsammensetningen på huset, og fant ut at det ikke var noe som kunne tilsi at det var farlig å oppholde seg der. På grunnlag av den vurderingen ble Teglverket og puben holdt åpen, mens resten av huset forble som følge av den sterkt ubehagelige lukten.

– Per nå har jeg ikke noe estimat på hva vi har tapt på å ikke holde åpent, men man kan ikke tenke penger tapt i slike situasjoner. Det aller viktigste for oss er at det skal føles sikkert og ikke ubehagelig for folk å være på Kvarteret, sier Gausen.

Full sal på Immaturus-premiere

Både premieren på Immaturus sin nye forestilling, «Verdien av gamle verdiar», og et klubbarrangement i regi av Aktive Studenters Forening måtte avlyses da det ble klart av Kvarteret stengte. Begge viste forståelse for situasjonen, forteller Gausen.

– Vi skulle selvfølgelig gjerne hatt premieren på lørdag, men sånne ting kan man ikke gjøre noe med. Vi er godt fornøyde med premieren, vi, sier Immaturus-leder Maja Bergebakken Sundt.

– Alle fikk beskjed om at premieren var flyttet, og alle fikk billetter til søndagens forestilling i stedet. Salen var helt full, så det ble ikke noe problem.

På spørsmål om hvorvidt grunnvannet utgjør en risiko for gjestene i framtiden, forteller Gausen at de jobber med å finne årsaken til hendelsen, men at lukten nå helt har forsvunnet fra huset.

– Det er ikke farlig å være på huset nå, og det har det heller aldri vært, sier hun.