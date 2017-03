Nachspiel-ekspertene

FOTO: LENE RISHOLT THORBJØRNSEN

Ytringsfriheten gjelder på alle plan. Også på nachspiel.

De er helt sikkert fra Fosswinckels gate eller Dragefjellet. Disse studentene på jussen, samfunnsøkonomi og sammenliknende politikk som vandrer rundt i byen og tror at de vet bedre enn alle andre. Eller kanskje ikke? Det får du aldri vite før du møter dem. Helst på et nachspiel.

Så det aller viktigste først. Jeg vet hva du tenker. Dette er bare studentfordommer.

Selvsagt er det det. Og disse studentene er ikke som kapitalistene fra NHH. Eller pappaguttene fra BI. Heller ikke som realfagsnerdene. Snarere tvert imot. De er nachspiel-eksperter. Eksperter på å ha meninger om absolutt alt.

Pussig nok er nachspielet tilsynelatende blitt en plattform for å skryte om kunnskap, intelligens og evne til kritisk tenkning om forskjellige temaer som sosiale ulikheter, arbeidsledighet, klima og alle ord som slutter på «rett». Og når ingen er fornøyd, dukker også de ikke-eksamensrelaterte temaene opp. Bybane. Bompenger. Carl I. Hagens klimafornektelse. Og Trump, også.

Det hele begynner å bli omtrent som å se på en ny variant av torsdagens NRK-debatt. Bare at både publikum og debattanter er beruset. Men det spiller ingen rolle. For noen må tross alt være pratsomme, fnisete eller kanskje til og med triste og aggressive på samme tidspunkt. Det er heller ikke så rart at nachspiel-ekspertene snakker høyt, mest og lengst.

Interessant nok virker det som om flere av dem allerede på forhånd vet hva de skal si. Og når det skal sies. Eller i det minste virker det som om flere av dem allerede har bestemt seg for å ta over den norske regjeringen innen året 2030.

Personlig er jeg en sånn type som verken er enig eller uenig med nachspiel-ekspertene. En type som foretrekker å lytte fremfor å snakke. Dessuten er jeg journalist, og de beste nyhetssakene finner jeg faktisk på nachspiel. #Makejournalismgreatagain