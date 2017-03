Når noen ikke tar et nei for et nei

Etter en opplevelse som resulterte i flere besøk på voldtektsmottaket, oppfordrer «Eva» til å snakke mer om sex, overgrep og voldtekt.



For en stund siden skulle jeg på min aller første Tinder-date. Det kilte i magen. Jeg var redd for at han ikke kom til å dukke opp, at han ikke skulle like meg eller at det hele skulle bli en fiasko. Det gikk heldigvis bra, han var hyggelig og jeg slappet av. Vi møttes flere ganger. Så dro vi sammen på en fest. Mot slutten av festen tok jeg en avgjørelse som skulle få meg til å virke spontan og morsom: Jeg ble med ham hjem.

Det skulle jeg ikke gjort, men som alltid er det lett å være etterpåklok. Han respekterte ikke mine grenser. Han tok ikke nei for et nei. Resultatet for meg ble flere besøk på voldtektsmottaket på legevakten her i Bergen.

Ifølge SSB ble 4 780 seksuallovbrudd anmeldt i 2014. Blant disse anmeldelsene var det 1 127 voldtekter og 85 voldtektsforsøk. Det er litt over tre voldtekter i snitt hver dag. I tillegg er det antakelig store mørketall, for dette er jo ikke noe man snakker om. Statistikken går bare på de hendelsene som blir anmeldt, men 30 prosent av kvinner som har blitt voldtatt, har aldri sagt det til noen.

Vi trenger å prate om dette. Alle sammen. Om sex, overgrep og voldtekt. Særlig i en utbredt fyllekultur.

Norge er det landet med flest «one night stands» per innbygger i verden. Og det er greit nok det, så lenge det går redelig for seg. For man bør kunne forvente at alle følger et sett med allmenkjente normer. Det aller viktigste er at NEI BETYR NEI. Enklere blir det ikke. Denne regelen går begge veier, for alle kjønn, i alle situasjoner. Spesielt i sengen. Hvis du trenger det enda tydeligere forklart, kan du se denne overtydelige filmen. Selv får den meg til å trekke på smilebåndet, fordi den er så pinlig åpenbar. Dessverre er budskapet tydeligvis ikke like åpenbart for alle.

Man skal kunne gå på byen med vennene sine en hvilken som helst kveld i uken uten å være redd for at en fremmed klår og presser seg mot deg på dansegulvet. Man skal kunne forvente at personen du enten blir med hjem eller tar med hjem, viser deg respekt. Respekt for at man synes noe er greit, mens andre ting ikke er det. Er det ikke en forutsetning for ålreit sex å forsøke å tilfredsstille den andre? Da må man respektere grensene til den andre parten.

Dette er ikke rakettforskning. Dette er ikke noe nytt og banebrytende. Ta et nei for et nei, ikke press eller overtal den andre til å gjøre noe vedkommende ikke vil. En ukultur blir ikke endret over natten, men jeg ber bare om at du tenker deg om én gang til før du for n’te gang prøver å overtale den litt for fulle jenta eller gutten til å bli med deg hjem.

For hun er noens lillesøster. Han er noens barnebarn. Hun er noens datter. Hvordan vil du at dine småsøsken skal bli behandlet når de en dag er gamle nok til å dra på byen? Hvorfor skal det være noe forskjell på dem og de du prøver deg på? Så vær så snill, ta vare på hverandre. Oppfør dere som folk og respekter alle, uansett. Da har vi kommet litt lengre.

