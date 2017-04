Nei til billige retoriske poeng!

ARKIVFOTO: KJERSTI KRÆMMER

Realistlista skyter med løskrutt og påstår det er skarpt.

I sitt innlegg «Nei til billige studiepoeng» går Realistlistas leder, Roymond Olsen, til angrep på det de mener er både for lite- og for tidkrevende studiepoeng.

Poenget hans virker å være at man i enkelte tipoengsemner kan slippe unna med langt færre arbeidstimer i løpet av uken enn i andre fag som, i hvert fall på på papiret, har samme poengmengde, eller mindre – noe som ikke er bra.

Olsen bedyrer at dette ikke er et angrep på HF-studenter ettersom MatNat-studenter selv gjør det. Godt å vite.

Problemet med Olsens tekst er ikke problemstillingen teksten omhandler. Enkelte fag og emner lider av at studentene jobber alt for lite, og andre av for mye arbeid – dette av forskjellige årsaker. Som Olsen kan jeg også vise til personlig erfaring.

Problemet er den uutholdelige tomme retorikken i teksten.

«Vi må tørre å stille krav», «nei til billige studiepoeng» og «dette bør få mye større oppmerksomhet hos universitetet sentralt» er eksempler på billig retorikk uten substans overhodet.

Hva skal faktisk gjøres for å få bukt med problemet?

Olsens tekst er symptomatisk for en studentpolitikk som virker å være kronisk ute av stand til å komme med reelle forslag til hva som kan gjøres for å bedre studentenes hverdag.

Eksempelvis kan man se til resolusjonen Olsen selv omtaler i innlegget. Der er forslaget til forbedring at UiB bør «(…) bevisstgjøre undervisningspersonell om tidsbruk og riktig dimensjonering av egne emner» så vel som å «(…) følge reglene satt for studiepoeng og ECTS».

Dette er ikke et forslag. Dette er å skyve problemene foran seg.

Det er vi som mottar undervisningen. Det er vi som vet hvilke tiltak som fungerer og ikke. Studentene, i form av studentparlamentet, må komme med forslag som sier noe om hva universitet burde gjør på bakgrunn av vår erfaring.

I stedet for å snakke om ECTS burde vi snakke om hvilke arbeidskrav som kan innføres på eksempelvis sosiologi for å få opp timetallet.

I steden for å snakke om å bevisstgjøre undervisningspersonell burde vi snakke om akkurat hvorfor eksempelvis juss-studenter jobber så mye, og hva som kan gjøres med det.

Å klage til universitetsadministrasjonen uten å samtidig komme med konkrete forslag til hva som i praksis kan gjøres, umyndiggjør studentmassen og får studentparlamentet til å se ut som et impotent organ uten reell vilje til forandring.