NEI til billige studiepoeng!

ARKIVFOTO: KJERSTI KRÆMER

LESERINNLEGG: Også de «dyre» studiepoengene må vi gjøre noe med.

Den 29. mars kunne du lese i Studvest om Martin Frøyland som velger de lette fagene for å få studiepoeng. Selv er jeg godt kjent med konseptet. På Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (mat-nat) har vi både lab, innleveringer og gruppeoppgaver i de fleste fag, men allikevel klarte jeg å fullføre bacheloren min på 2,5 år ved å fylle inn med ekstra emner jeg tok på siden. Bakgrunnen er den samme som nevnes av Frøyland, nemlig flere emner som stiller lave krav til studentene.

Jeg har tatt emner der jeg brukte i snitt under to timer i uka på å jobbe med dem, til tross for at meningen er at man skal bruke cirka tolv timer i uken på ti studiepoeng. Jeg følte også at jeg lærte det det var meningen at jeg skulle lære, så argumentet om at det bare går utover meg selv hvis jeg ikke gidder å jobbe, holder ikke mål her.

Jeg er verken et geni eller spesielt over gjennomsnittet skolesmart. Kanskje har jeg en god arbeidskapasitet, men jeg vet uansett at de fleste andre jeg kjenner godt kunne gjort det samme. Dette kommer fra en mat-nat-student, ikke en HF-student, så det ser altså ut som det gjelder på flere fakulteter. Derfor bør det få mer oppmerksomhet fra universitetet sentralt.

Men det er ikke bare billige studiepoeng som er problemet, det er også «dyre» studiepoeng der ute. I høst tok jeg fem studiepoeng som krevde en arbeidsinnsats som burde vært verdt ti eller femten. Og det er mange som har opplevd liknende.

Det er altså et dårlig forhold mellom arbeidstid investert og studiepoeng ervervet – i begge ender av skalaen. Per dags dato melder eksempelvis studenter på for eksempel sosiologi om en faglig innsats på nærmere 20 timer i uken. Jeg sier da som statssekretær Bjørn Haugstad sa på landsmøtet til Norsk Studentorganisasjon denne helgen: «Vi må tørre å stille krav til studentene våre.»

Realistlista stiller til gjenvalg i årets studentparlament, og har i løpet av den inneværende perioden fått gjennom mye politikk. I høst gikk vi inn for å ytterligere styrke Universitetet i Bergen sitt fokus på en mer normert arbeidsuke, ved å gå inn for at de som har uker med 50+ timer og de som jobber nærmere 20 skal komme nærmere hverandre i arbeidsmengde. Folk er forskjellige og jobber ulikt, men vi må få endret de ekstreme tilfellene. Akkurat som statssekretæren, er Realistlista for at vi skal stille rimelige krav til studenter som kommer til universitetet for å lære, og vil fortsette å jobbe for at din hverdag blir både innholdsrik og meningsfull. Husk å stemme på studentvalg.no!