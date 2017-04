NSO er på ingen måte en trussel mot studentenes rettssikkerhet!

TEKST AV: Marianne Andenæs, leder for Norsk studentorganisasjon. FOTO: NSO / SKJALG BØHMER VOLD

I Studvest 31. mars skriver nyhetsjournalist Karoline Skarstein at Norsk studentorganisasjon (NSO) er en trussel mot studenters rettssikkerhet. Dette stemmer overhodet ikke med virkeligheten.

Dette innlegget er et svar til kommentaren «NSO er en fare for rettssikkerheten».

Først må vi oppklare hva Norsk studentorganisasjon (NSO) faktisk mener om anonyme tvilsmeldinger. I innlegget blir det fremstilt som at man skal kunne være helt anonym ved innlevering av tvilsmelding. Det stemmer ikke. Vi mener at studenter som varsler tvil om en medstudents skikkethet skal kunne være anonym frem til det blir en faktisk sak for skikkethetnemnda.

Den som er skikkethetsansvarlig på institusjonen vil alltid vite hvem som har sendt inn tvilsmeldingen. NSO mener at studenten som meldte tvil kun skal være anonym frem til skikkethetsansvarlig også ønsker saken fremmet for nemd.

Det vil si at dersom det blir en reell sak for skikkethets- og klagenemnd, så skal selvsagt studentene få full innsikt i egen sak. Det inkluderer informasjon om hvem som meldte tvilen.

NSO mener det er viktig å ta vare på alle parter i en skikkethetssak – både studenten som melder og selvfølgelig den det meldes om. Men den sårbare parten i en skikkethetsak er verken studenten det meldes tvil om eller studenten som melder den. Det er menneskene som skikkethetsystemet er der for å ivareta: de innenfor vårt samfunn som studentene møter i praksis under studiet og etter endt utdanning.

Muligheten til å skikkethetsmelde eksisterer ikke bare for å luke ut «uegnede studenter». Det er der også for at studenter skal kunne få mulighet til å bli skikket gjennom en prosess, hvor studenten har rett på veiledning og rådgivning.

Noen trenger mer oppfølging før de kan arbeide med mennesker, og da er institusjonene fullstendig avhengig av at den beskjeden kommer frem til skikketshetsanvarlig.

NSO frykter det er store mørketall av studenter som aldri får muligheten til å få tilgang på de rettighetene en skikkethetsak faktisk gir dem. Så før man beskylder NSO for å være en fare for studenters rettsikkerhet, må man se på hele bildet.

I 2015 ble det levert 155 tvilsmeldinger, hvorav 55 av disse var på HiOA. HiOA er riktig nok den institusjonen som har flest studenter under løpende skikkethetsvurdering, men når andre institusjoner med mange studenter innenfor studieretninger med skikkethetsvurdering har ingen eller få tvilsmeldinger, mener NSO det er grunn til bekymring.

I de aller fleste tilfeller hvor det leveres tvilsmelding om en student, så ender saken med at studentene blir ansett som skikket etter nettopp veiledning og rådgivning.

Bekymringen vår er at studenter blir bedt om å slutte på studiet uten noen form for veiledning eller juridisk bistand. Når NSO fronter et system som gir studentene krav på nettopp dette, er det underlig å beskylde oss for å være enn trussel mot studenters rettssikkerhet.

Dagens system har en stor feil ved at enkelte tar saken i egne hender og at skikkethetsansvarlig ikke får mulighet til å gjøre en vurdering etter samtale med studenten. Dagens ordning hvor medstudentene må stå frem med fullt navn for å varsle, er med på å heve terskelen. Det er dette vi ønsker å gjøre noe med.

Marianne Andenæs, leder for Norsk studentorganisasjon.