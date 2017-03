NSO-valget: Dette vil kandidatene gjøre for vestlandet

KAMP OM VERVET. Hans Christian Paulsen, Pål Adrian Ryen og Mats Johansen Beldo stiller til ledervervet i Norsk studentorganisasjon. FOTO: LINE WILLERSRUD/SKJALG BØHMER VOLD/BJØRN KRISTIAN NYLAND

Omstillingen fra olje-økonomi til en bærekraftig industri og løsninger for fusjonsproblematikk, er kjerneområder som lederkandidatene i NSO-valget vil jobbe med.

I går gikk fristen for å melde sitt kandidatur til ledervervet i Norsk studentorganisasjon (NSO) ut. Tre menn har meldt seg, og må vente fire uker i spenning på dommen som faller under NSOs landsmøte 24-26. mars.

På spørsmål om hva kandidatene ønsker å gjøre for Vestlandet, har alle understreket viktigheten av å stase på omstillingen fra olje-økonomi til en bærekraftig industri.

Paulsen: – Vestlandet må prioriteres av politikerne

– Det gjelder å sørge for at institusjonene får god finanisiering og blir prioritert med strategiske studieplasser. På den måten kan de klare den nødvendige omstillingen fra olje-økonomi og arbeidsledighet, til andre grønne og bærekraftige industrier, sier Hans Christian Paulsen, som er nåværende leder av studenparlamentet ved Universitetet i Oslo (SP-UiO).

Paulsen mener at Vestlandsinstitusjonene kan være avgjørende for en slik omstilling.

– Oljekrisen strekker seg fra Agder til Møre. Den henger sammen, og stopper ikke ved fylkesgrensen.

Han mener Vestlandet har et enormt potensiale for å være bærende i Norges fremtidsøkonomi. Derfor må poltikerne satse på Vestlandet for å få en fruktbar omstilling.

– Utdanning og forskning på toppnivå er avgjørende. Også god tilrettelegging for studentinnovasjon er viktig, og da er det helt essensielt at politikerne prioriterer Vestlandet over tid.

Ryen: – Vil satse knallhardt på utdanning

Pål Adrian Ryen er nåværende nestleder i NSO og tidligere student ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han trekker frem at Vestlandet kanskje er den regionen som har vært gjennom størst endring de siste årene.

– Og det er flere omstillinger i vente, sier han.

Blant annet trekker han frem oljeprisfallet, økt arbeidsledighet, fylkes og kommunereformen, og at det allerede har vært endringer i utdanningslandskapet gjennom fusjonene.

– Disse endringene gir nye utfordringer, men de gir også muligheter som utdanningsinstitusjonene og studentene kan utnytte til det beste for samfunnet, sier han.

Han spesifiserer at det han vil gjøre for institusjonene på Vestlandet, er nøyaktig det samme som han vil gjøre for skoler i resten av landet.

– Jeg vil sørge for at regjeringen og Stortinget satser knallhardt på høyere utdanning, slik at vi får fart på omstillingen som ligger foran oss. Nøkkelen til omstillingen ligger i utdanning, og da må vi satse på alle fagområder uavhengig av geografi.

Beldo: – Det trengs mer fokus på Vestlandet

– Bergen har en unik beliggenhet for biologi- og havforskning fordi havet er vår viktigste ressursskaper. Utdanningsinstitusjonen er avgjørende i omstillingen fra oljeøkonomi til grønne næringer, som Norge trenger, Mats Johansen Beldo.

Beldo som er ambassadør for- og tidligere leder av arbeidsutvalget ved Norges arktiske universitet (UiT), er fast bestemt på at kunnskap er den nye oljen.

– Oljeindustrien krever nytenking, forsking og dyktige studenter. Hvis det kommende statsbudsjettet ikke legger tydlige retningslinjer for fremtidsrettede yker, så ha man rett til å være skuffa, sier han.

Beldo mener at vi lever i en verden i endring, og at studentene har gode forutsetninger for å kunne følge omstillingen.

– Det trengs mer fokus på Vestlandet, kystplanlegging og inkludering av fagmiljøene som har en unik lokal bekjentskap.

Selv kjenner Beldo godt til fusjonsproblematikk.

– Etter 2 år i universitetsstyret ved UiT kjenner jeg godt til de utfordringer fusjoner bærer meg seg. Det er vanskelig å være leder av en nasjonal studentbevegelse uten å kjennskap til de regionale utfordringene – man er nødt til å se helheten i landskapet, sier han.

