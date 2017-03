Ny gatekunst på psyk.fak

To nye gatemalerier pryder nå Det psykologiske fakultet for å rette oppmerksomheten mot barn og unge med traumer fra krigssoner.

– Det var det samme marerittet som gikk igjen hver natt. Mange tisset i sengen, ruset seg, og det var generelt veldig mye problematikk rundt krigstraumer, forteller Rebekka Berggård, profesjonsstudent på Det psykologiske fakultet og leder for PsychAid Bergen – psykologistuentenes hjelpeaksjon.

Flyktningehjelpens program som PsychAid Bergen i år har engasjert seg i, kalles for «Better Learning Program» (BLP). BLP fokuserer på å lære de voksne som skal omgås barna på skolen som opplever eller har opplevd krigstraumer, og hvordan barna skal takle traumene som kommer tilbake til dem regelmessig. Programmet ble startet fordi forskning viste at veldig mange barn slet med mareritt om natten, og at de så for seg marerittet om dagen, forteller Berggård.

BLP har foreløpig gitt psykologisk førstehjelp ved 40 skoler i Gaza og på Vestbredden. Nå har de vist gode resultater fra Palestina, og er i ferd med å utvide og starte opp BLP-prosjekter i blant annet Jordan, Syria, Irak og Tyrkia. Berggård forteller at programmet er utviklet i Tromsø, og da de tok den samme undersøkelsen noen år senere, fant de ut at marerittene hadde gått ned fra syv ganger i uken til bare èn natt i uken.

– Grunnen til at Flyktningehjelpen ble valgt tror jeg er fordi det er så aktuelt. Problemene der bare øker, og alle føler at de har en viss relasjon til dette, sier Berggård.

For å illustrere samarbeidet og arbeidet som ble gjort, ble to gatekunstverk laget av kunstnerne «Skurk» og «Mednøtt» avduket tirsdag formiddag på veggen til Det psykologiske fakultet.

Å male en tanke

Kunstnerne «Skurk» og «Mednøtt» ønsker å forholde seg anonyme fordi gatekunst fortsatt er juridisk omstridt, men har svart på spørsmål vedrørende sine tanker og fremgangsmåter da de ble tildelt oppgaven. Det å prøve å sette seg inn i situasjonen om hvordan flyktninger har det var viktig, forteller Mednøtt.

– Maleriet mitt skal symbolisere en ung dame som blir undertrykt og ikke hørt av sine egne eller andre rundt seg. Hun har et veldig sterkt blikk; et blikk som gjenspeiler det vonde hun har vært gjennom. Bindet for munnen er et symbol på at det hun føler og ønsker å si er det ingen som hører, sier hun.

Skurk er opptatt av at maleriet skal være åpent for tolkning.

– Jeg ønsker at arbeidet vil få folk til å tenke på hva som ligger gjemt innerst i tankene våre. Vi er alle mennesker som trenger kjærlighet, så hvorfor ikke gi det til hverandre – ganget med en million? Resultatet vil da kun være gode minner. Tenk på hjernen din som et alkymisk laboratorie som produserer tanker, og hvis du setter disse tankene i gang kan du forandre hele planeten!

Barn i krig

Under aksjonen inviterte PsychAid Bergen til bøssebæring, veldedighetsfest og fagdag. Alt de gjør baserer seg på frivillig arbeid fra de i dag 40 medlemmene. Tema for årets fagdag var barn i krig. En fra BLP holdt foredrag om stressmestring, pusteteknikker og det å roe kroppen, samt hvordan de gikk frem for at barna skulle lære seg å endre marerittene sine.

– De lærer seg å gjøre om slutten på drømmen. Dette jobber de med om dagen, og også før de legger seg for å sove. De skal på en måte regissere sitt eget mareritt, og når de har gjort det mange nok ganger så vil marerittet til slutt bli slik de har bestemt at det skal bli. De bytter ut bomber med blomster, for eksempel, sier Berggård.

Måten de gjør det på er å ha psykologer og eksperter på feltet, som har kurs med lærerne og andre voksenpersoner som skal jobbe tett på ungene.Videre lærer de det til ungene, forteller Berggård.

– De som skal lære seg å lære det til barna må gjøre det selv. Mange av lærerne har også traumer, så å bli trygg på verktøyene og fremgangsmåten først, er viktig for at de skal kunne lære det videre til barna.