Ny rektor på NHH

MOTIVERT. Øystein Thøgersen sier han er svært motivert til å gjøre de nødvendige grepene for at NHH skal bli en synlig handelshøyskole som hevder seg mot konkurrentene. FOTO: SIV DOLMEN/NHH

Øystein Thøgersen har i dag blitt ansatt som ny rektor ved Norges Handelshøyskole. – NHH skal fortsatt være det naturlige valget for de aller beste studentene, sier den nyvalgte rektoren.

Øystein Thøgersen Er professor på Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH, der han også har vært instituttleder.

Han er styreleder for SNF AS og medlem av NHH-styret.

Han satt i hovedstyret i Norges Bank fra 2004 til 2009.

I 2015 ledet han ekspertutvalget som vurderte praktiseringen av handlingsregelen.

I dag ansatte styret ved Norges Handelshøyskole (NHH) Øystein Thøgersen som ny rektor. Han tiltrer jobben 1. august, og overtar dermed etter Frøystein Gjesdal som har hatt jobben i fire år.

– Det var sterke kandidater som søkte på stillingen. Jeg er overbevist om at Øystein Thøgersen vil gjøre en svært god jobb, skriver Frøystein Gjesdal i en pressemelding.

Gjesdal legger til at Thøgersen har bred tillit blant de ansatte, og at han med sin administrative erfaring har gode resultater.

– Han er en kjent økonom som vil bidra til å profilere NHH på en god måte, sier han.

Vil satse på de beste studentene

I dag er Thøgersen professor på Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH, der han også har vært instituttleder.

– NHH er den ledende handelshøyskolen i Norge med noen av landets beste studenter og ansatte. Jeg er svært motivert for rektorjobben, skriver den nyvalgte rektoren i pressemeldingen.

Videre legger Thøgeresen til at han skal jobbe for at NHH skal befeste sin falglige og pedagogiske lederrolle i Norge.

– Utdanningen skal være tett på samfunnets og næringslivets behov, og vi skal skape en innovasjonskultur for å ligge i front når det gjelder å utvikle nye kurs og pedagogikk. Digitaliseringen stiller nye krav, og her skal NHH ekspandere et allerede solid kurstilbud. NHH skal fortsatt være det naturlige valget for de aller beste studentene, sier han.

Kjernestyret gleder seg til samarbeid

Fagpolitisk ansvarlig i NHH sitt kjernestyre (NHHS), Frid Helèn Hop, sier at kjernestyret er veldig fornøyde med rektoransettelsen.

– For meg som fagpolitisk ansvarlig er det spesielt spennende å lese om hans fokus på at NHH skal ta en pedagogisk lederrolle, med ekspandering av kurs med fokus på digitalisering.

Hun og resten av kjernestyret gleder seg til å samarbeide med den nye rektoren.