Nyskapende fra Nilsen & Nordsjøen

FOTO: JOHN OLAV NILSEN.

John Olav Nilsen er tilbake og har gitt gjengen nytt navn, og det kjente og kjære et friskt pust.

ALBUM «Nordsjøen» Artist: John Olav Nilsen & Norsjøen Sjanger: Pop/rock

Høsten 2013 kom nyheten om at «gjengen» gikk hver til sitt. I november 2013 holdt John Olav Nilsen og Gjengen sin siste konsert på USF verftet, med en god dose allsang og trolig en god del tårer. Nå, etter tre år, er John Olav tilbake, denne gangen med et friskt pust, nytt navn og en ny konstellasjon av gjengen.

Den nye konstellasjonen består av John Olav Nilsen, Einar Vågenes og Lars Eriksen. Både Vågenes og Eriksen var begge sentrale medlemmer av gjengen, men etter oppløsningen har det vært jevnlig jamming og musikkskaping mellom kompisene – og nå gjør de comeback med albumet «Nordsjøen».

Sirkuset åpnes med et instrumentalt spor ved navn «Intervensjon», som setter en spenning og i mine ører bygger spenning på hva som kommer. Debutsingelen som Nordsjøen slapp i høsten 2016 «Inn i min tid» er en videreføring av den klassiske John Olav-sounden som vi kjenner fra før av, for eksempel fra «Paris, Bergen». Selv om de vekker minner fra låter som «Diamanter og Kirsebær» og «Ikkje fåkk med kjærligheten», har de likevel gitt låtene et frisk pust med nye elementer. Dette skinner enda mer gjennom i «Sjansen i havet» og «Fra vin til vann». Synth og dansbare beats gir litt elektroniske vibber, og er nok noe som trolig vil bli spilt på vors i nærmeste fremtid.

Tekstmessig stiller de like sterkt som alltid. Nilsen tar oss med inn i sitt lyriske univers nok en gang, med enkle, poetiske og relaterbare tekster. «Jo høyere du henger blir det bare lengre å falle ned», synges det i «Fra vin til vann». Albumet reflekterer Nilsen som mer enn bare musiker – som en lyrisk kunstner, og hans kreative sjel får virkelig skinne.

«Uten ord» er en av de mer dystre mørke låtene på albumet, og som tittelen tilsier, er det brukt lite ord. Instrumentalen står i sentrum. Gitaren er i hovedfokus og gir låten et mer kunstnerisk preg enn det man gjerne har hørt fra Nilsen før.

Helheten av «Nordsjøen» er i mine ører en fryd. De har ivaretatt det gode og gamle, men samtidig tilført «Nordsjøen»-albumet en vesentlig ny bris. Med både ny og gammel sound er John Olav Nilsen & Nordsjøen, på tross av navneskifte og ny konstellasjon, på god vei. Fansen blir nok ikke skuffet over guttene fra Loddefjord. Hva som kommer fra Nordsjøen i fremtiden blir spennende å se, men at de vil seile tilbake til toppen, skal vi ikke se bort i fra!